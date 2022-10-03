Вадим Карасев

Валерий Меладзе удивился, когда его назвали "российским гостем" в Ташкенте. В первые дни октября певец посещал Узбекистан: здесь у него был концерт во дворце Дружбы народов и частное выступление — на свадьбе. На свадьбе и произошел этот случай: когда Меладзе приглашали на сцену, его представили как "российского гостя", что удивило певца — видео с этим моментом завирусилось в сети. Ситуацию спас ведущий мероприятия Иван Ургант, который тут же вмешался и назвал Меладзе "человеком-планетой".





Как-то Валерий Меладзе очень смутился, когда его на корпоративе в Ташкенте представили как "специального российского гостя". Может, побоялся, что вспомнят его слова об уходе из шоу-бизнеса?

— отреагировали в телеграм-канале "Неопра, блин!".

В мае Валерий Меладзе заявил, что думает о завершении музыкальной карьеры и намерен вернуться к своей первой профессии — до того как прославиться, он занимался очисткой воды. Ранее стало известно, что Валерий попал в список нежелательных артистов. Помимо Меладзе в нем значились и другие музыканты, которые высказались против военной спецоперации РФ на Украине, в том числе Юрий Шевчук, Земфира, Little Big и другие.

Валерий Меладзе в феврале одним из первых высказался против действий российского правительства. Позже в сети заговорили о том, что певец покинул Россию и уехал во Францию вместе с братом Константином, однако сам исполнитель это опроверг.

Иван Ургант в последнее время не проявляет активности в соцсетях, изредка публикуя лишь фотографии детей. Уже не раз появлялись слухи об отъезде шоумена из России, однако он то и дело ведет корпоративы в разных городах страны. Его шоу "Вечерний Ургант" перестало выходить в эфир Первого канала в конце февраля. Многие связали это с позицией Урганта по поводу спецоперации: в ее начале он опубликовал антивоенный пост. Между тем отец телеведущего Андрей Ургант заявил, что остается "верным сыном своего народа" и выступает "за российскую армию".

Маргарита Дорошевич