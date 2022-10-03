. Ведущая Екатерина Андреева объяснила вылет за рубеж после поста Ксении Собчак
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Ведущая Екатерина Андреева объяснила вылет за рубеж после поста Ксении Собчак

Ведущая Екатерина Андреева объяснила вылет за рубеж после поста Ксении СобчакАндреева рассказала о планах в Турции и после поста Собчак о «бегстве» телеведущей

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева рассказала о своем путешествии в Турцию после того, как журналистка Ксения Собчак сообщила о ее вылете в Стамбул. Она раскрыла, что за рубежом намерена посетить город Урфу и позже вернется в Москву. Об этом Андреева заявила в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Телеведущая опубликовала видео с геометкой, согласно которой, она находится в Стамбуле. «Где-то там в старинных улочках прячется Айя-София (Собор Святой Софии — прим. «Ленты.ру»). Но мой путь лежит дальше — граница Сирии, легендарный город Урфа, город пяти пророков, где жил и Авраам», — объяснила Андреева цель своего путешествия. Она также добавила, что намерена привезти в Москву «энергию города пяти пророков».

Собчак заявила о том, что ведущая Первого канала была замечена вылетающей в Турцию, в воскресенье, 2 октября. В посте в своем Telegram-канале журналистка возмутилась из-за «двойных стандартов» и задалась вопросом, будут ли медиа обвинять Андрееву в «бегстве» из России.

Ранее Собчак неоднократно комментировала слухи об эмиграции из РФ. В сентябре журналистка опровергла сообщения о якобы переезде в Израиль. «Еще раз: я в России, я со своей Родиной. И в горе, и в радости, как говорится», — написала она.

В марте ряд Telegram-каналов распространил информацию о том, что Собчак намерена покинуть Россию и вылететь в Стамбул. Журналистка в ответ заявила, что действительно отправляется за рубеж, однако ее поездка связана с давно запланированным отпуском.

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По материалам: lenta.ru

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