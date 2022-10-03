. Вирусы байкальских уток угрожают здоровью домашней птицы

Вадим Карасев

Сотрудники Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (Новосибирск), Новосибирского государственного университета, Бурятского государственного университета (Улан-Удэ) совместно с коллегами из Китая выяснили, что среди вирусов птиц, обитающих в окрестностях озера Байкал, нет возбудителей, способных вызывать серьезные болезни человека, но встречаются опасные паразиты домашних пернатых. Обнаруженные вирусы относились к возбудителям птичьего гриппа, инфицирующим различных позвоночных животных, и к группе парамиксовирусов, которые заражают исключительно птиц. Эти наблюдения помогут предупредить распространение заболеваний с перелетными птицами, отдыхающими на побережье Байкала во время длительных миграций. О работе рассказала пресс-служба Российского научного фонда.

Птичий грипп — серьезное заболевание, которое передается человеку от птиц при контакте с больной птицей или ее пометом. Обычно вирус заражает виды, живущие вблизи водоемов, например уток и чаек, которые, мигрируя, разносят болезнь. При заражении птичьим гриппом у человека начинается лихорадка, поражаются легкие, уровень смертности от заболевания составляет 50 %. Чтобы не допустить заболевания людей, важно следить за тем, какие вирусы встречаются в местах массовых скоплений перелетных птиц, где также могут собираться на отдых люди. Это поможет предсказать пути распространения болезни, быстрее выявить патоген и начать лечение.

Ученые исследовали вирусы птиц на озере Байкал — важной точке на маршруте перелетов водоплавающих птиц. Для изучения патогенов авторы взяли мазки из клоаки — расширенной концевой части задней кишки — у 144 птиц. Среди них было девять видов уток, чайки, кулики (например турухтаны) и представители других отрядов. Виды возбудителей определяли по последовательности нуклеотидов, из которых состоит РНК — молекула, несущая наследственную информацию вируса птичьего гриппа.

«Патогены заразили около 6 % птиц, причем исключительно уток: мы выявили заболевание у чирков-свистунков, крякв и серых уток. Обнаруженные вирусы относились к возбудителям птичьего гриппа, инфицирующим различных позвоночных животных, и к группе парамиксовирусов, которые заражают только птиц. Нам удалось определить четыре подтипа вирусов птичьего гриппа (Н3N8, H6N8, H6N3, Н12N5) и два разных парамиксовируса», — рассказывает руководитель проекта Кирилл Шаршов.

Подтип птичьего гриппа Н3N8 вызывает заболевание собак и лошадей, а подтип Н12N5 встречается в природе редко и только у птиц. Оба варианта вируса не представляют угрозы для человека, тогда как Н6-подтипы, которые заражают широкий круг птиц и млекопитающих, потенциально могут инфицировать и человека. Обнаруженные парамиксовирусы вызывают легкие заболевания диких птиц, однако домашние переносят болезнь тяжело, что приводит к большому ущербу для птицеводства.

В результате ученые заключили, что исследованные на озере Байкал птицы не были носителями вирусов, способных вызывать серьезные заболевания человека. Так, среди возбудителей заболеваний ни разу не встретился вирус подтипа H5N1, который вызывает тяжелые, нередко со смертельным исходом, заболевания людей, а также вирусы подтипов H2N2 и H3N2, ставшие причиной пандемий в 1957 и 1968 годах в странах Азии.

«Обнаруженные парамиксовирусы опасны для домашних птиц, а Н6-подтипы птичьего гриппа потенциально могут заразить человека, как во время вспышки птичьего гриппа в Китае. В связи с этим мы продолжим изучать вирусы птичьего гриппа и парамиксовирусы вблизи озера Байкал», — поделился планами дальнейших исследований Кирилл Шаршов.

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале ЕcoHealth.