. Влад Соколовский испугался тараканов и вылетел из шоу
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Влад Соколовский испугался тараканов и вылетел из шоу

Влад Соколовский испугался тараканов и вылетел из шоу
31-летний певец Влад Соколовский признался, что все представлял иначе. Третий сезон популярного телевизионного шоу получился особенно напряженным. Команда «красных» и «синих» готовы на всё, чтобы остаться победителями. При этом яркие участники покидают проект. В Африке часто случается так, что запланированное не удается осуществить. Накануне соревнований на вылет Влад Соколовский внезапно оказался в больнице.
Бывший муж Риты Дакоты жаловался на нестерпимые боли в животе. Многие на проекте ехидно усмехались и считали, что певец просто сгущает краски, ведь за все существования шоу подобные боли не испытывал никто из участников. Влад всё же смог участвовать в соревнованиях, но всё-таки проиграл. Виктория Одинцова осталась на проекте, а ему пришлось покинуть свою команду. «Я видел себя как-то иначе — либо финал, либо победный ожесточенной схватке. Всё вышло гораздо банальней: я просто увидел тараканов и не смог к ним приблизиться. Это Африка», — признался Влад.
# Шоу-бизнес Соколовский Влад
По материалам: z-aya

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