. Во Франции признали важность диалога с Россией
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Во Франции признали важность диалога с Россией

Во Франции признали важность диалога с РоссиейПремьер Франции Борн заявила о невозможности игнорировать интересы России как державы

Россия всегда будет соседом Европы и крупной державой, интересы которой нужно принимать во внимание. Важность диалога с Россией признала премьер-министр Франции Элизабет Борн во время заседания в нижней палате Национального собрания, сообщает РИА Новости.

«Россия остается крупной державой, которая не перестанет быть нашим соседом завтра, мы не можем ее игнорировать. Будущее будет решаться за столом переговоров, а не на поле боя. Поэтому президент республики выбрал продолжить диалог с президентом России», — заявила она о невозможности остракизма в отношении Москвы.

Ранее папа Римский Франциск обратился к президенту России Владимиру Путину и лидеру Украины Владимиру Зеленскому с призывом закончить конфликт и перейти к мирному диалогу. В своей речи понтифик обратился и к остальным главам международного сообщества. «Призываю сделать все, что в их силах, чтобы положить конец войне, не вступая в опасную эскалацию», — добавил Франциск.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Ивлеева рассказала о визите в «храм пенисов»
Ивлеева рассказала о визите в «храм пенисов»
Иван Ургант о словах Потапа: «В трубку не рыдал, прощения за страну не просил»
Иван Ургант о словах Потапа: «В трубку не рыдал, прощения за страну
Эксперт объяснил, что демонстрирует ратификация договоров о вхождении четырех регионов в состав РФ
Эксперт объяснил, что демонстрирует ратификация договоров о вхождении
В России отменили более 100 концертов после объявления частичной мобилизации
В России отменили более 100 концертов после объявления частичной
Появились подробности о погибшем мобилизованном в российском регионе
Появились подробности о погибшем мобилизованном в российском регионе
Потенциальные миллионеры: какие знаки зодиака чаще всего становятся богачами
Потенциальные миллионеры: какие знаки зодиака чаще всего становятся
Наташа Королева о мобилизации мужа: «Идет в самой первой категории»
Наташа Королева о мобилизации мужа: «Идет в самой первой категории»
Суд признал законным включение Юрия Дудя в реестр иноагентов
Суд признал законным включение Юрия Дудя в реестр иноагентов
Во Франции признали важность диалога с Россией
Во Франции признали важность диалога с Россией
Серверы 7 игр закрывает издательство Electronic Arts этой осенью
Серверы 7 игр закрывает издательство Electronic Arts этой осенью
Падение цен на российскую нефть ускорилось
Падение цен на российскую нефть ускорилось
Музыкальная пауза: 24 года хиту Бритни Спирс Baby One More Time
Музыкальная пауза: 24 года хиту Бритни Спирс Baby One More Time

Топ на сегодня

Хореограф высказался о побеге фигуристки от Этери Тутберидзе
Хореограф высказался о побеге фигуристки от Этери Тутберидзе
Надежда Бабкина рассказала, когда было понятно, что Борис Моисеев больше не будет петь
Надежда Бабкина рассказала, когда было понятно, что Борис Моисеев
"Моя жена заслуживает иметь это богатство": брат Моисеева будет бороться за его наследство с директором артиста
"Моя жена заслуживает иметь это богатство": брат Моисеева
На обновлённый Дом-2 приглашают пары
На обновлённый Дом-2 приглашают пары
Лера Кудрявцева посмеялась над падением метеорита на землю
Лера Кудрявцева посмеялась над падением метеорита на землю

Еще по теме

Папа Римский призвал Путина и Зеленского закончить конфликт
Во Франции создадут должность посла по делам ЛГБТ
Премьер Финляндии заявил о важности диалога с Россией
Премьер Люксембурга призвал ЕС к переговорам с Россией ради стабильности