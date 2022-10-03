. Встреча через 12 лет. Как Паша Канафин привыкал к маме и брату-близнецу с ДЦП и вновь их потерял

Долгие годы Любовь Канафина ждала и верила, что снова увидит сына, которого обманным путем выкрал ее муж в 2010 году. Подросток нашелся в мае 2022-го, но он так и не успел обжиться в доме мамы и брата-близнеца, потому что семья отца опять забрала его.

12 лет назад бывший муж Любови Антон заявил ей, что забрал мальчика в Чехию. На деле все это время мужчина прятал ребенка в Минске. Женщина предполагает, что за несколько месяцев до того, как Паша нашелся, они с отцом приехали в Москву.

«Думаю, что с отцом Паша жил в Москве месяц или два. При этом Антон тренировал его, готовил к добровольной выдаче, ведь в таком случае его освободили бы от ответственности. Он разучивал с ребенком статьи, номера статей, учил, как надо обращаться к следователю. Свекровь приезжала к ним. Скорее всего, правоохранители установили, что Паша в Москве, после чего связались со свекровью и сказали: «Либо вы под статью попадаете, либо привозите ребенка сами». Она привезла», — поведала мать.

Канафина осторожно налаживала связь с найденным сыном. Со временем он многое ей рассказал. «Когда его нашли, он говорил, что учился до 6 класса. Но из школы в Минске прислали документы: оказалось, что он отучился 4-5 классов по документам двоюродного брата Канафина Ивана Григорьевича — он где-то на месяцев 6-7 старше моих детей», — удивляется она.

Женщина поделилась, что позже нашла снимок сына на сайте минской школы. «На фото он прятался от камеры. Видимо, отец запрещал ему фотографироваться», — говорит Любовь.

За годы обучения ребенок даже привык, что все зовут его Ваней. Но главной проблемой стало его здоровье. «Паша говорил, что у него с животом были проблемы. Два раза его госпитализировали по скорой. Как оформляли документы, не занет. Скорее всего, по платной страховке», — продолжает делиться догадками Любовь.

Все лето мать налаживала с подростком общение. «Он перестал меня бояться, стал разговаривать, играть, но в голове у него будто была программа — он должен получить паспорт и его заберут отец с бабушкой», — шокирована она.

«Паша, конечно, не страдал. Он нормально жил с отцом. Ходил в аквапарк, ездил в лагерь. Другое дело, что отец ему испортил пищеварение и не обучал его в школе», — добавила мама близнецов.

Юный Миша полюбил своего брата-близнеца, они часто веселились вместе. «С Мишей нашли общий язык, я этого не ожидала. Миша любит сценарии писать дурацкие, ну смешные такие — сочиняет про шутов, пушистиков, комнату смеха. Паша тоже начал с ним сочинять», — улыбается женщина.

«Я верю, что Паша найдется во второй раз», — убеждена Любовь. Однако теперь она не простит бывшего мужа и сделает все возможное, чтобы он понес наказание за двойное похищение сына. «Теперь уже хочу, чтобы Антона посадили в тюрьму. Она достал меня очень сильно», — заключила она.