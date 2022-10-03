. За неделю до смерти Бориса Моисеева его начали обворовывать
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За неделю до смерти Бориса Моисеева его начали обворовывать

За неделю до смерти Бориса Моисеева его начали обворовывать
Соседка певца Бориса Моисеева видел кто выносил ценности из его квартиры.   Соседка артиста, не назвавшая свое имя, рассказала журналистам шоу «Ты не поверишь!» о странном обстоятельстве перед смертью артиста. «За неделю до смерти Моисеева, из его квартиры ночью вынесли мебель и картины. Я лично видела», — заявила женщина.
Корреспонденты попросили назвать имя этого человека. «Это был Сергей Горох?» «Я не буду говорить, но…» — кивнула она.
# Шоу-бизнес Моисеев Боис
По материалам: z-aya

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