. Женщина необычно отомстила соседке за жалобу на нее в полицию

Вадим Карасев

Жительница США отомстила соседке за жалобу в полицию, заказав для нее открытку с блестками

Пользовательница Reddit под ником Sickening_toe, живущая в США, описала, как необычно отомстила соседке, которая жаловалась на нее в полицию. Автор поста заявила, что заказала для женщины открытку, разбрасывающую блестки. Ее история вызвала споры в комментариях.

Sickening_toe отметила, что недавно переехала в новый район. Однажды ее муж выгуливал их щенка корги без поводка. Собака напугала соседку тем, что резко подбежала к ней. По словам американки, ее супруг попытался извиниться перед соседкой, однако та в ответ раскричалась на него. Спустя какое-то время к рассказчице пришел полицейский. Он предупредим женщину, что если ситуация с собакой повторится, то семью оштрафуют.

«Я нашла в интернете сайт, который анонимно отправляет людям открытки-бомбы, и когда ты открываешь ее, она рассыпает блестки повсюду», — рассказала Sickening_toe. Женщина отметила, что в открытку включила послание для соседки, которое намекала на адресанта заказа. Спустя месяц, как заверила автор публикации, к ней снова пришел полицейский, которого вызвала соседка. «Он сказал, что я сделала его день и что это был самый смешной вызов, с которым ему приходилось иметь дело, и ушел. Абсолютно законная, прекрасная мелкая месть», — описала рассказчица визит правоохранителя.

Sickening_toe также заявила, что позднее они с соседкой подружились, несмотря на все произошедшее. По словам американки, у ее новой знакомой есть сложности в общении с окружающими, однако на самом деле она приятный человек.

В комментариях многие пользователи рассказали, что история их позабавила, и порадовались тому, что участники конфликта помирились. Вместе с тем часть юзеров раскритиковала автора поста и ее супруга. «Твоему мужу следовало использовать поводок, пусть он и выгуливал маленькую собаку», «Кажется, ты поступила как сволочь. Почему тебе пришло в голову, что раз уж у вас корги, вы можете выгуливать ее без поводка? Ты же понимаешь, что у некоторых людей есть фобии, да?» — возмутились юзеры. Некоторые также сочли, что месть Sickening_toe в этой ситуации была излишней.