. Звезда «ДОМа-2» Безус, бросивший Горину ради семьи, впервые показал лицо дочери

Алексей ушел с проекта «ДОМ-2», оставив там свою пассию — Екатерину. Он решил погрузиться в отцовство и быть рядом с той, кто подарила ему ребенка.

Алексей Безус решил наладить отношения с бывшей избранницей, которая в августе родила ему дочь Афину. Совсем недавно они расставались, считая, что совсем не подходят друг другу. В то же время 34-летний участник «ДОМа-2» крутил роман на телепроекте с Екатериной Гориной. Однако вчера мужчина покинул шоу и объяснил, что хочет побольше времени провести с семьей и дочкой, так как предполагает, что может быть призван в рамках частичной мобилизации. Сегодня Безус поделился фотографией, на которой запечатлена Афина. Родитель новорожденной признался, что получает удовольствие от отцовства.

«Первое, с чего я начал, это взял на себя часть бытовых хлопот. Это сближает меня с дочерью и разгружает физически и эмоционально Таню. А когда люди не на взводе и не на пределе, то им легче видеть хорошее. Пока я умею дочку кормить, укладывать спать и купать, но не умею менять одежду и подгузники. Мне всегда кажется, что, когда я начну одевать, могу не так схватить ручку или ножку и причиню боль. Но в скором времени все-таки попробую! Самое важное, что я понял: «Я все делаю правильно!» — заявил в соцсетях Алексей.

Отметим, Алексей стал родителем в 30 лет. За периметром, еще в 2018 году, у него роилась дочь Мия от связи с Еленой Дегтяревой. Несмотря на рождение малышки пара так и не узаконила отношения.

Тогда молодой человек совсем не думал о браке и не планировал ничего серьезного. С мамой Мии шоумен тесно общается, он помогает ей в материальном плане, занимается развитием и воспитанием девочки. Напомним, дочка Безуса и Татьяны Репиной родилась 25 июля 2022 года.