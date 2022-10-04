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10 сравнений, показывающих, как одни и те же сказочные персонажи выглядели в мире Диснея и в «Шреке»

10 сравнений, показывающих, как одни и те же сказочные персонажи выглядели в мире Диснея и в «Шреке»

Мы растём вместе с героями сказок. Они с нами с самого детства, когда родители читают нам книги, или когда мы видим их в мульфильмах и кино. Создатели художественных произведений зачастую переосмысливают образы классических персонажей, добавляя им нечто авторское. Поэтому иногда герои не только имеют разную внешность, но и отличающиеся характеры. Мы сравнили, как выглядели сказочные персонажи в мире Диснея и в серии мультфильмов о Шреке.

Золушка

«Шрек» — произведение саркастичное, поэтому авторы не только поработали над образами знакомых нам персонажей, но и высмеяли многие клише.

Фея-крёстная

Создатели «Шрека» переосмыслили образ Феи-крёстной и превратили добрую помощницу в яркую и харизматичную злодейку. С Золушкой в этой киновселенной она уже не связана. А ещё нельзя не отметить, что она безумно похожа на сваху Розу Сябитову.

Белоснежка

Волшебное зеркало

Да, и тому самому волшебному зеркалу из сказки про Белоснежку в «Шреке» тоже место нашлось.

Спящая красавица

Рапунцель

Подобно Фее-крёстной, Рапунцель в «Шреке» тоже отрицательный персонаж, предавший своих подруг.

Пиноккио

Три поросёнка

Робин Гуд

Да, вот так вышло, что разбойник Робин Гуд в диснеевском мультфильме — это лис. Да и вообще там все лисы.

Капитан Крюк

А здесь вы можете найти статью о том, как выглядят киноверсии принцесс Диснея.

# Интересное
По материалам: twizz

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