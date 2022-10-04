. 12 людей, обладающих удивительными способностями, которым позавидовали бы многие

Каждый из нас уникален по-своему. И это может проявляться в чём угодно: в яркой и неординарной внешности, характере человека или, например, в способностях виртуозно владеть своим телом. Но последний пункт дан далеко не всем. Ведь для кого-то свернуть язык в трубочку может стать целым испытанием, в то время как другой с лёгкостью поворачивает свою голову на все 180 градусов.

Герои нашей новой подборки уже готовы показывать вам свои необычные умения. А вы готовы на них посмотреть?

Свернуть язык в трубочку — уже в прошлом. Давайте сделаем это в форме лепестка клевера!

Узнал тут, что я могу держать шарик для пинг-понга за ухом

Посмотрите, что вытворяет мой друг

Я могу сложить своё ухо

Один глаз на вас, другой на Кавказ

Люблю создавать неловкие ситуации одним своим видом.

Главное — всё это делать с невозмутимым лицом

Могу сложить свой язык пополам

Скажите: «Ааааа»

Человек-магнит

Лив Тоу Лин – человек-магнит и загадка для умов учёных. Ведь ему под силу притянуть к себе любой железный предмет.

Живой аккумулятор

А вот и человек, у которого никогда не садится батарейка на телефоне. Ведь он может зарядить его своим телом и без всякого аккумулятора. Серб Слависа Пайкич способен противостоять высокому напряжению без вреда для своего здоровья. А ещё он может даже накапливать электроэнергию у себя внутри.

Здесь можно найти фотографии людей, во внешности которых есть необычные фишечки, выделяющие их из толпы.