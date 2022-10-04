. 12 минут нового геймплея шутера High on Life от создателя «Рика и Морти»
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12 минут нового геймплея шутера High on Life от создателя «Рика и Морти»

12 минут нового геймплея шутера High on Life от создателя «Рика и Морти»


Игра High on Life, которая представляет собой шутер от создателя «Рика и Морти», должна была выйти в октябре этого года. Но из-за высокой конкуренции разработчики решили перенести проект на более выгодную дату — теперь релиз High on Life назначен на 13 декабря 2022 года.

Сегодня портал IGN опубликовал новое геймплейное видео по High on Life. Журналисты, совместно с исполнительным продюсером игры Мэтти Студиваном и главным дизайнером Эрихом Мейром показали в новом видео ранее не демонстрировавшийся биом Zephyr Paradise. Кроме того, портал IGN рассказал, что в октябре будет публиковать много эксклюзивных материалов по игре High on Life.


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Игра High on Life должна выйти на Xbox One, Xbox Series X | S и PC, а сразу после релиза ее добавят в Game Pass. Как ранее стало известно, в High on Life не будет русской локализации.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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