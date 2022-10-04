. 16 неподражаемых горе-мастеров, которые поражают своим талантом делать всё в стиле «тяп-ляп»
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16 неподражаемых горе-мастеров, которые поражают своим талантом делать всё в стиле «тяп-ляп»

16 неподражаемых горе-мастеров, которые поражают своим талантом делать всё в стиле «тяп-ляп»

Помните мультик, где главный герой руководствовался девизом: и так сойдёт? В детстве мы уяснили урок и поняли — за что бы ты ни взялся, лучше сделать хорошо. Однако, судя по подборке, представленной ниже, такие выводы сделали далеко не все. Некоторые мастера выбрали своим кредо простое «прокатит» и теперь удивляют силой инженерной мысли всех окружающих. При том некоторые решения настолько уникальны, что, проходя мимо них, невозможно удержаться. Рука произвольно сама тянется за смартфоном, чтобы запечатлеть эти «шедевры».

Установка дверной ручки на нужной высоте

Маленький установщик знал, что делал.

Отличный латочный ремонт

Что было раньше дверь или перила?

Когда тебе платят за строительство труб, а не перемещение камней

Так пойдёт или переделать?

Спрятали краны, как смогли. При необходимости нужно будет постараться, чтобы их найти.

Дизайн для непритязательных

Почти ровно

Ремонт в стиле «дёшево»

Зато всё в одном тоне

Велосипедная дорожка, которая делает вас единым целым с природой

Обними дерево на скорости 25 километров в час!

Крутая и бесплатная полоса препятствий!

Когда рисование — это не твоё

Свежий асфальт. Смотришь и глаз радуется

Ошибочка вышла

Игра Дженга с высокими ставками!

Снять вентилятор? Зачем?

Вот так укрепление!

Всё супер!

Они поливают электричество, неудивительно, что счета продолжают расти.

Здесь вы можете посмотреть на примеры странного дизайна вещей, который удивляет и озадачивает.

# Интересное
По материалам: twizz

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