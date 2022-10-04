. 16 смешных комиксов от московской художницы, просмотрев которые хочется воскликнуть: «Как же это знакомо»

Рассказать о повседневной жизни весело и злободневно? За этим обращайтесь к талантливой художнице и блогеру Саше Советовой из Москвы. Девушка рисует красочные комиксы, которые изображают истории, взятые из её собственной жизни (и несколько реже из жизни знакомых). Главными героями в них, как правило, являются дочери, Василиса и Амелия, сын Дима, муж и очаровательный, а также вечно голодный кот. Подписчики Саши обожают наблюдать за её жизнью в подобном формате, особенно их радуют неожиданные концовки и внезапные повороты, которыми художница не стесняется приправлять свои работы.

Так выглядит ненасытность

Бабушка старалась

По образованию Саша архитектор, а по призванию художник-иллюстратор. Ещё в период обучения её серьёзно заинтересовала сфера дизайна. Однако имеющийся талант в этой сфере девушка сумела раскрыть, только когда стала мамой. Желание отвлечься от повседневных материнских дел и выплеснуть скопившуюся творческую энергию вылилось в рисование комиксов.

Закон подлости

Когда решилась на современные косметические процедуры

Кто здесь?

О походе в парикмахерскую

Разные реальности

Безграничное счастье

Не так давно Саша Советова открыла собственную школу комиксов и выпустила книгу под названием «Зато тебе поможет. Инструкция по применению ребёнка от 0-3 лет». Работа была тепло встречена читателями и получила от них неплохие оценки.

Зато дети счастливы и довольны

Маму лучше не злить

Главное, что красивые

Художница во многих ситуациях умеет по-доброму посмеяться над собой и поднять настроение своим подписчикам.

Котик не одобряет таких советов ветеринара

Здесь вы можете посмотреть забавные комиксы, нарисованные молодой мамой, которая без прикрас рассказывает обо всех прелестях родительской жизни.