. 20 странноватых фото, глядя на которые хочется спросить: «Погодите-ка, что тут происходит?»

В интернете столько всего загадочного и необъяснимого! Некоторые фотографии прямо не дают пользователям пройти мимо, хочется остановиться и спросить, что вообще там происходит. И главное — зачем? Но, обычно все эти вопросы остаются абсолютно безответными. И, возможно, в этом есть своя прелесть. Некоторые вещи не стоит пытаться понять. Просто смотрите.

Палочками можно есть всё на свете

Какие у нас козыри?

Вкусняшка

Зелёная собака

Огонь под юбкой

Нежданчик

Что за чудо инженерной мысли?

Маски? Какие маски?

Кошачий король

Когда собака заняла лошадку

Как говорится, если ваша вечеринка не похожа на эту, даже не смейте меня приглашать.

Ну очень оригинальная горка

Тут могло бы быть место для ваших шуточек

У нас есть целая подборка необычных горшков, которые превращают домашнее растение в арт-объект.

Тостер

Леди Штурмовик

А, вот так это делается?

Свет изнутри

Что делают манекены, пока никто не видит

Кстати, у нас есть подборка фотографий довольно странных манекенов, которые встречались людям в магазинах.

Очень много вопросов

Дети-шины

Высокая мода

А у вас есть подобные странные снимки, которые требуют объяснений? Делитесь в комментариях!