. Актер «Современника» Евгений Павлов: «Пришла повестка, и я отправился служить. Уже стою в наряде»

Актера Евгения Павлова призвали на службу 24 сентября. Артист не стал сопротивляться и, собрав необходимые вещи, поехал на мобилизационные сборы.

43-летний Евгений Павлов спокойно отреагировал на призыв. А ведь у актера есть жена и двое маленьких детей.

«Не ожидал, хотя служил в армии. Повестка пришло мне домой 24 сентября. Паники не было. Явился, как и было указано по месту предписания. Есть присяга, которую я давал в армии. И это не пустые слова. Есть конституционная обязанность. Есть уголовный кодекс. Этим и руководствовался», — заявил артист.

Пока артист находится на службе, в «Современнике» срочно ищут ему замену. «Там беспокойство из-за того, что начался сезон, а я занят во многих спектаклях ( 9 или 10 названий). Да еще меня привлекли как постановщика по пластике в новый спектакль «Филумена Мартурано». Ничего страшного, все нормально. Даже неловко, что столько внимания мне», — добавил Евгений.

Сейчас Павлов находится в Подмосковье, где проходит боевую подготовку. После сборов артист отправится на фронт. Отметим, что 23 года назад Евгений служил в мотосрелковой роте, куда попал сразу после окончания Ярославского театрального института.

«Буду служить! Я неделю нахожусь на призыве, уже стою в наряде», — сказал актер, подчеркнув, что его все устраивает: кормят хорошо, теплой одеждой обеспечили.