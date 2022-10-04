. Алексей Ягудин жестко высказался о побеге Трусовой

Фигурист Алексей Ягудин сказал, что думает о том, что Трусова ушла от Тутберидзе. Недавно Александра Трусова объявила об уходе из команды Тутберидзе к тренеру Светлане Соколовской. В спортивном сообществе удивились такому решению, ведь прошел всего год, как фигуристка вернулась к Этери Георгиевне. В частности, хореограф Тутберидзе резко высказался в адрес уже бывшей подопечной. Алексей Железняков считает, что фигуристка ничего не добьется постоянной сменой тренеров и ей следует в первую очередь разобраться в себе. «Честно, мне вообще все равно, где она тренируется, у кого тренируется, сколько по времени тренируется, во сколько встает, что ест, с кем спит и так далее. Я скажу, положителен этот переход или нет, только когда начнется сезон, начнутся турниры, и мы увидим результаты. Сейчас мусолить переход, мне кажется, нет смысла. Желаю им в тандеме с Соколовской удачи», — заявил он.Напомним, что Трусова уже покидала команду Тутберидзе два года назад. В спортивном кругу шептались: все из-за недостатка внимания со стороны тренера. Девушке не нравилось, что Этери Георгиевна больше времени уделяет другим фигуристкам, поэтому она не может добиться золотой медали. В прошлом году Александра пересмотрела свое решение и вернулась к Тутберидзе, однако Олимпиада в Пекине показала, что между ними сохранились напряженные отношения. Фигуристка оттолкнула тренера, когда та пыталась ее утешить. Что стало причиной очередного ухода Трусовой пока неизвестно. Некоторые предполагают: тут замешаны романтические чувства. Якобы девушка хочет быть ближе к избраннику Марку Кондратюку, который тренируется у Соколовской.