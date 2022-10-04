. Алексей Ягудин жестко высказался о побеге Трусовой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алексей Ягудин жестко высказался о побеге Трусовой

Алексей Ягудин жестко высказался о побеге Трусовой
Фигурист Алексей Ягудин сказал, что думает о том, что Трусова ушла от Тутберидзе. Недавно Александра Трусова объявила об уходе из команды Тутберидзе к тренеру Светлане Соколовской. В спортивном сообществе удивились такому решению, ведь прошел всего год, как фигуристка вернулась к Этери Георгиевне. В частности, хореограф Тутберидзе резко высказался в адрес уже бывшей подопечной. Алексей Железняков считает, что фигуристка ничего не добьется постоянной сменой тренеров и ей следует в первую очередь разобраться в себе. «Честно, мне вообще все равно, где она тренируется, у кого тренируется, сколько по времени тренируется, во сколько встает, что ест, с кем спит и так далее. Я скажу, положителен этот переход или нет, только когда начнется сезон, начнутся турниры, и мы увидим результаты. Сейчас мусолить переход, мне кажется, нет смысла. Желаю им в тандеме с Соколовской удачи», — заявил он.
Напомним, что Трусова уже покидала команду Тутберидзе два года назад. В спортивном кругу шептались: все из-за недостатка внимания со стороны тренера. Девушке не нравилось, что Этери Георгиевна больше времени уделяет другим фигуристкам, поэтому она не может добиться золотой медали. В прошлом году Александра пересмотрела свое решение и вернулась к Тутберидзе, однако Олимпиада в Пекине показала, что между ними сохранились напряженные отношения. Фигуристка оттолкнула тренера, когда та пыталась ее утешить. Что стало причиной очередного ухода Трусовой пока неизвестно. Некоторые предполагают: тут замешаны романтические чувства. Якобы девушка хочет быть ближе к избраннику Марку Кондратюку, который тренируется у Соколовской.
# Шоу-бизнес Ягудин Алексей
По материалам: z-aya

Последние новости

4 главных секрета счастья для Скорпионов
4 главных секрета счастья для Скорпионов
Как выбрать капусту и когда ее солить в октябре 2022 года: благоприятные дни по лунному календарю
Как выбрать капусту и когда ее солить в октябре 2022 года:
Дмитрий Нагиев исчез с телевидения и нашелся в театре
Дмитрий Нагиев исчез с телевидения и нашелся в театре
Наталья Медведева призналась, почему не общается с коллегами по Comedy Woman
Наталья Медведева призналась, почему не общается с коллегами по
Дочка Анны Хилькевич полностью игнорирует маму
Дочка Анны Хилькевич полностью игнорирует маму
Алексей Ягудин жестко высказался о побеге Трусовой
Алексей Ягудин жестко высказался о побеге Трусовой
Россия обозначила коллеге из ЕС позицию по референдумам
Россия обозначила коллеге из ЕС позицию по референдумам
Как изменились актеры из всеми любимых культовых фильмов (17 фото)
Как изменились актеры из всеми любимых культовых фильмов (17 фото)
Экс-сенатор США допустил признание миром новых регионов России в будущем
Экс-сенатор США допустил признание миром новых регионов России в
По каким 3 верным признакам можно определить, что ваша стрижка вам не подходит
По каким 3 верным признакам можно определить, что ваша стрижка вам не
Опенченко и Козлов копируют свидания Бухынбалтэ и Барзикова
Опенченко и Козлов копируют свидания Бухынбалтэ и Барзикова
Сюрприз: завтра Chivalry 2 добавят в подписку Game Pass
Сюрприз: завтра Chivalry 2 добавят в подписку Game Pass

Топ на сегодня

Вирусы байкальских уток угрожают здоровью домашней птицы
Вирусы байкальских уток угрожают здоровью домашней птицы
В фиат и обратно. 3 способа обмена криптовалют на традиционные деньги
В фиат и обратно. 3 способа обмена криптовалют на традиционные деньги
Легенды кино в непривычном образе (16 фото)
Легенды кино в непривычном образе (16 фото)
Кровавое полнолуние охотника наступит в первой половине октября 2022 года
Кровавое полнолуние охотника наступит в первой половине октября 2022
Беременную Катю Гордон госпитализировали и поставили катетер. Звезда раскрыла, что произошло
Беременную Катю Гордон госпитализировали и поставили катетер. Звезда

Еще по теме

Хореограф высказался о побеге фигуристки от Этери Тутберидзе
Вслед за любимым Кондратюком? Трусова ушла от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской
Этери Тутберидзе потеряла перспективную фигуристку
Трусова объяснила, почему ушла от Тутберидзе к Плющенко