. Алла Пугачева не хочет делать скидку на свой замок

Депутат заявил, что замок певицы Аллы Пугачевой не стоит своих денег и построен с нарушениями. В прошлый четверг Алла Пугачева вместе с детьми улетела в Израиль. В субботу стало известно, что Примадонна выставила на продажу замок в деревне Грязь. Недвижимость певица и Максим Галкин* оценили в миллиард. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. Депутат Роман Худяков заявил, якобы один известный человек хотел купить замок Пугачевой и Галкина, но за меньшую сумму. В скидке заинтересованному было отказано, поэтому сделка не состоялась. «Все-таки не 700 миллионов рублей, — убивается потенциальный покупатель замка в деревне Черная Грязь, — а один миллиард рублей захотела». Это человек из шоу-бизнеса, который предпочитает остаться неизвестным. Он, кстати, в России, никуда уезжать не собирается, но планировал поторговаться за замок Пугачевой и Галкина и был уверен, что за 700 миллионов ему недвижимость уступят. «В кадастре она оформлена, — сообщает он, — с нарушениями, и все в нашем кругу, артистов, концертных директоров, об этом знают», — написал в личном блоге 45-летний политик.Госдеятель отметил, что у жилплощади полно минусов. «Пугачева вообще привыкла жить на широкую ногу и обходить хитроумно законы. В 90-е интересные схемы разворачивались с ее участием, которые, увы, сейчас уже сложно проверить. Да и, может, мне кто-то расскажет, как можно оформить в собственность такой замок в деревне, который закрывает людям солнце, по закону?! Где тот чиновник, который подписывал разрешительные документы? Давайте поднимем данные. И посмотрим — как его зовут. И узнаем, как он сам живет, на какие такие доходы?!» — негодует Худяков. Роман Иванович призвал проходить мимо замка Примадонны и шоумена, отметив, что недвижимость не стоит своих денег. Между делом политик задел Никиту Преснякова, который временно переехал в апартаменты бабушки. «Я никому не советую покупать этот безвкусный замок с гаркульями и скульптурой Бэтмена во дворе, потому что через некоторое время вполне может выясниться, что его пустят под бульдозеры. Только круглый идиот отдаст за него миллиард. Жители деревни Черная Грязь, судя по тому, что они говорят, будут в большинстве своем довольны. Но не все. Некоторые считают, что это их местная достопримечательность — и из нее «можно сделать музей»! Музей кого, простите?! Бывшей певички, которая на старости лет полюбила предателя Родины и вместе с ним подалась в коллаборационисты? Ну, так по ней уже ведется проверка — заявлений граждан хватает, как и на Галкина. Вовремя уехала. И навсегда. Как и Максим. А внук Пугачевой Никита правильно живет в замке и музицирует там со своей группой (опять же по словам местных жителей) — военкомат будет знать, куда присылать своих людей с повесткой. Где второй внук Аллы Пугачёвой, подлежащий призыву по частичной мобилизации, никто не знает, но говорят, уже улетел в Лондон», — заключил депутат.