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Анжелика Варум улетела в Израиль вместе с Агутиным

Анжелика Варум улетела в Израиль вместе с Агутиным
Певица Анжелика Варум и музыкант Леонид Агутин вслед за Пугачевой отправились в Израиль. В последнее время Израиль необычайно притягивает к себе российских артистов. Не стали исключением и Агутин с Варум. Если Леонида Агутина видели в этом году на нескольких музыкальных площадках, то Анжелика Варум пропала даже из соцсетей. Свой последний пост она опубликовала 1 марта. Один миллион поклонников (именно столько подписано на популярную артистку) с понимаем отнеслись к ее решению. Супругу поддержал и Леонид Агутин. Он высказал свое отношение к происходящему, а потом… поползли слухи об эмиграции пары. Поговаривали, что Леонид и Анжелика переехали в США, где уже много лет живет их совместная дочь Елизавета. Но Агутин опроверг эти домыслы.
Варум долгое время избегала публичных выходов. Однако в начале июня она наконец появилась на публике и пришла поддержать отчетный концерт учеников академии Николая Агутина — своего свекра. На днях в Рунете вновь заговорили про отъезд пары, но не в Америку, а в Израиль, куда в конце сентября улетела Алла Борисовна Пугачева. Дни.ру сообщают, что сотрудники одного из фешенебельных отелей Тель-Авива были удивлены, когда увидели на стойке регистрации Анжелику Варум и Леонида Агутина. Надолго ли задержатся там музыканты — неизвестно. Скорее всего, они прилетели туда отдохнуть — ближайший концерт у Леонида запланирован только на конец октября, так что есть время погреться под жарким солнцем. Впрочем, некоторые предполагают, что артисты могут задержаться в Израиле, как Примадонна. Ведь она тоже сначала называла эту поездку «каникулами». Напомним, что в начале осени Алла Борисовна все-таки вернулась в Москву, чтобы отвести Гарри и Лизу в школу. Однако в столице не задержалась и вновь взяла себе и детям билет лишь в одну сторону.
# Шоу-бизнес Варум Анжелика
По материалам: z-aya

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