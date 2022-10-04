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Байден отказался вводить запрет на экспорт газа в Европу

Байден отказался вводить запрет на экспорт газа в ЕвропуReuters: США не прекратят экспорт газа даже в условиях дефицита внутри страны

Администрация президента США Джо Байдена отказалась от идеи ввести запрет на экспорт газа даже на фоне резкого сокращения газовых запасов внутри страны и роста его стоимости для конечных потребителей, сообщил Reuters со ссылкой на источники в правительстве.

В марте американский лидер пообещал поставить в Европу, которая испытывает дефицит газа из-за прекращения поставок из России, дополнительные 15 миллиардов кубометров СПГ в этом году. Как указывает Reuters, президент США «перевыполнил» это обещание. Суммарно с марта США поставили в Европу более 30 миллиардов кубометров, что в два раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Дискуссия об ограничениях поставок газа за рубеж вспыхнула с новой силой в последние недели, пишет Reuters. Этому поспособствовали растущая выше восьми процентов инфляция и требования Байдена в адрес нефтепереработчиков срочно нарастить внутренние запасы топлива под угрозой запрета на экспорт. Однако, в итоге, в ходе обсуждений лишь укрепился консенсус среди американских властей, что поставки нужно продолжать.

«Цены на природный газ в США резко упадут (в случае запрета на экспорт), но на месте ЕС я бы счел запрет практически актом войны. Это действительно разожгло бы антиамериканские настроения и заставило бы европейские страны усомниться в прочности отношений с США», — сказал специалист энергетике из Хьюстонского университета Эд Хирс.

При этом в самих Штатах запасы газа перед зимой находятся на исторически низком уровне и на 9 процентов не дотягивают до пятилетней нормы. Средняя стоимость отопления домов в США, как ожидается, этой зимой вырастет на 17,2 процента по отношению к прошлогоднему зимнему периоду, а стоимость природного газа, который отапливает более 50 процентов домов в стране, увеличится на 34 процента по сравнению с прошлым годом.

США являются крупнейшим в мире производителем природного газа, поэтому цены на него там намного ниже, отмечает агентство. Но даже при таких условиях средний размер счет за газовое отопление этой зимой составит для американцев 952 доллара против 564 долларов в прошлый отопительный сезон. «Американцы годами пользовались низкими ценами на природный газ. Боюсь, что эта эпоха закончилась», — заявил глава глава NAED Марк Вулф.

4 октября стало известно, что США в сентябре увеличили поставки газа в Европу до 4,37 миллиона тонн. В общей сложности на Европу пришлось 70 процентов американского экспорта, в то время как в августе и в июле доля составляла 56 и 63 процента соответственно.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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