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Байден заявил о новых санкциях против Ирана

Байден заявил о новых санкциях против ИранаБайден: США введут новые санкции против Ирана из-за насильственного подавления протестов

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон введет новые санкции против причастных к насилию в отношении мирных протестующих в Иране. Заявление американского лидера опубликовано на сайте Белого дома.

Уточняется, что новые меры будут введены на этой неделе. «Мы продолжим привлекать к ответственности официальных лиц Ирана и поддерживать право жителей Ирана мирно протестовать», — пообещал Байден.

Он также выразил обеспокоенность сообщениями о «усиливающемся насильственном подавлении мирных протестов в Иране, в том числе направленном против студентов и женщин, которые требуют равных прав и уважения человеческого достоинства».

16 сентября в Иране скончалась 22-летняя Махса Амини, которую избили за неподобающий внешний вид. Девушка приехала в Тегеран из Иракского Курдистана, чтобы навестить родственников. В городе ее задержал специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм. Начальник полиции Большого Тегерана Сардар Хусейн Рахими назвал смерть девушки несчастным случаем. После этого иранки стали массово отрезать волосы и сжигать хиджабы.

В свою очередь, президент Ирана Ибрахим Раиси предупредил о решительном ответе на протесты. Кроме того, МИД республики обвинил США в организации массовых беспорядков из-за смерти девушки.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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