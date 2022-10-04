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Беременная Ольга Орлова рассказала о гендер-пати

Беременная Ольга Орлова рассказала о гендер-пати
Ведущая и певица Ольга Орлова заинтриговала поклонников. Артистка несколько месяцев хранила тайну, что у нее появится второй ребенок. От общественности экс-солистка «Блестящих» скрывает и пол малыша, и от привычной для знаменитостей вечеринки, на которой родители и их друзья узнают этот факт, решила отказаться. В последнее время все больше селебрити и пар по всей стране устраивают праздники для семьи, на которых они и их семьи узнают о том, кто же появится на свет. Видео с вечеринок собирают в соцсетях миллионы просмотров, многие так увеличивают активность в блогах. Однако Орлова поделилась, почему ее совсем не интересует гендер-пати. Как оказалось, 45-летняя артистка знает пол наследника. «Очень популярный вопрос! Нет, гендер-пати не будет. Потому что я знаю, кто там живет. Я не представляю, как многие родители до последнего не узнают, кто у них будет! Я всегда хочу все знать. И совсем скоро я обязательно поделюсь этим с вами», — заверила звезда.
Подписчики поддержали ее в этом вопросе. Но все же нашлись и те, кто в очередной раз упрекнул Ольгу в том, что она сейчас решилась на беременность, якобы ее возраст — явная помеха. «Неважно, кто, мальчик или девочка, главное, чтобы здоровенький. Ольга, здоровья вам и малышу и на злые комментарии по поводу возраста не обращайте внимания! Бог им судья, а вы молодец. Дети — это огромное счастье», — защищают ее пользователи Сети. Некоторые фолловеры ведущей «Дома-2» заявляли, что Орлова воспользовалась услугами сурмамы и надела накладной живот ради прикрытия. «У нее фигура не изменилась, особенно со спины, даже талия есть! В молодом возрасте такое возможно, но кому за сорок — вряд ли, так что верю, что живот ненастоящий»; «Если бы была беременна Ольга, а не суррогатная мама, то скрывала бы положение, а тут — «я беременна, вот доказательство»; «Видно же сбоку, что живот накладной», — уличают будущую маму хейтеры. Ольга не собирается с ними ругаться. «У каждого свой выбор: верить в то, что есть, — или в то, что придумал сам! Как я понимаю, пока трусы не снимешь, чтобы показать живот, умники будут настаивать на своих версиях происходящего в моей жизни», — убеждена она.
# Шоу-бизнес Орлова Ольга
По материалам: z-aya

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