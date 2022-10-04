. Беременная Ольга Орлова рассказала о расставании с мужем

Появилась информация о том, что муж певицы и ведущей Ольги Орловой бросил ее накануне родов. Артистка прокомментировала слухи о том, что она вскоре станет матерью-одиночкой. В Сети поползли слухи о том, что муж Валерий бросил певицу для того, чтобы не участвовать в жизни ребенка. Якобы бизнесмен оказался не готов перед пенсией брать на себя ответственность за еще одного члена семьи. Артистка опровергла публикации в СМИ и попросила фанатов перестать читать желтую прессу. Она рассказала, что правдивую информацию о её жизни можно узнать только от неё лично.«Не верьте тому, что читаете где-то! Правдивая информация всегда только у первоисточника. Остальное — это домыслы тех, кто клепает дешевые статейки для привлечения внимания»,— заявила Ольга. Еще она добавила, что давно пыталась стать мамой во второй раз, еще до знакомства с Валерием. «Но у меня не получалось. Когда мы с мужем встретили друг друга, это стало нашей общей мечтой», — уверяет Орлова. Счастливый случай убедил её в том, что если очень сильно во что-то верить, то это обязательно произойдет. Ранее Орлова сообщила, что станет мамой зимой. Рожать она будет в российской клинике, несмотря на возможности уехать за границу. Кстати, исполнительница уже знает пол будущего ребенка. Правда, эту новость будущая мама пока что не хочет афишировать.