. Борис Моисеев был большим любимцем женщин
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Борис Моисеев был большим любимцем женщин

Борис Моисеев был большим любимцем женщин
Анфиса Чехова заявила, что была в шоке от того, сколько женщин любили певца Бориса Моисеева. 44-летняя телеведущая познакомилась с певцом на съемках телешоу. Анфиса Чехова подчеркнула, что Борис Моисеев был окружен женским вниманием. Экс-ведущая телепрограммы «Секс с Анфисой Чеховой» призналась, что впервые встретила исполнителя хита «Голубая луна» на заре своей телевизионной карьеры. По словам Анфисы, она организовала встречу поклонников с Моисеевым в 1997 году. Чехова выбирала счастливчика из писем своих телезрителей. Бывшая жена Гурама Баблишвили удивилась, когда увидела сколько девушек мечтают увидеться именно с Борисом Михайловичем. «У меня было два огромных мешка писем от женщин – «Иванушкам International» и Боре Моисееву. Это мало кто упоминает, но женщины страшно любили Борю. Там было: «Вот бы мне такого мужа! Он такой чуткий, он такой милый!». Женщины фанатели от Бориса», — заявила Чехова в эфире ток-шоу «Звезды сошлись».
Борис Моисеев умер 27 сентября от последствий инсульта. Тело артиста обнаружили в его квартире. Близкий друг певца рассказал, что в последние месяцы состояние Моисеева ухудшилось. Борис Михайлович мучился от того, что не мог говорить. По словам Виктора Чайки, певец предчувствовал свою смерть. Брат музыканта винит в произошедшей трагедии арт-директора Сергея Гороха. Маркс Толкач считает, что тот вынудил Моисеева подписать договор о ренте и препятствовал его общению с близкими. Родственник покойного певца собирается бороться за наследство.
# Шоу-бизнес Моисеев Боис
По материалам: z-aya

Последние новости

Как привлечь финансовый поток в свою жизнь и почему нельзя передавать деньги из рук в руки
Как привлечь финансовый поток в свою жизнь и почему нельзя передавать
Байден заявил о новых санкциях против Ирана
Байден заявил о новых санкциях против Ирана
С какой целью в духовку кладут противень с солью
С какой целью в духовку кладут противень с солью
Россияне смогут пожаловаться на нарушения в рамках мобилизации
Россияне смогут пожаловаться на нарушения в рамках мобилизации
Беременная Ольга Орлова рассказала о расставании с мужем
Беременная Ольга Орлова рассказала о расставании с мужем
Яна Рудковская заявила, что Этери Тутберидзе делает одноразовых звезд спорта
Яна Рудковская заявила, что Этери Тутберидзе делает одноразовых звезд
Юлия Меньшова порвала отношения с близкими
Юлия Меньшова порвала отношения с близкими
Николай Цискаридзе даже не мечтал стать ведущим «Сегодня вечером»
Николай Цискаридзе даже не мечтал стать ведущим «Сегодня вечером»
Борис Моисеев был большим любимцем женщин
Борис Моисеев был большим любимцем женщин
Группа из 11 стран выступила перед СПЧ ООН с осуждением русофобии
Группа из 11 стран выступила перед СПЧ ООН с осуждением русофобии
Priest Simulator планируют выпустить на Xbox One и Xbox Series X | S после релиза на PC
Priest Simulator планируют выпустить на Xbox One и Xbox Series X | S
Очкарик уложил качка в армреслинг
Очкарик уложил качка в армреслинг

Топ на сегодня

Названы льготы для мобилизованных россиян
Названы льготы для мобилизованных россиян
"Моя жена заслуживает иметь это богатство": брат Моисеева будет бороться за его наследство с директором артиста
"Моя жена заслуживает иметь это богатство": брат Моисеева
На обновлённый Дом-2 приглашают пары
На обновлённый Дом-2 приглашают пары
В России резко выросли продажи успокоительных
В России резко выросли продажи успокоительных
Звезда «ДОМа-2» Безус, бросивший Горину ради семьи, впервые показал лицо дочери
Звезда «ДОМа-2» Безус, бросивший Горину ради семьи, впервые показал

Еще по теме

Потрясающие: Анфиса Чехова в «голом» платье сразила поклонников наповал
Анфиса Чехова заявила, что занималась сексом на Красной площади
Анфиса Чехова рассказала о предложении заняться сексом за деньги
Анфиса Чехова получила подарок для второго ребенка