. Борис Моисеев был большим любимцем женщин

Анфиса Чехова заявила, что была в шоке от того, сколько женщин любили певца Бориса Моисеева. 44-летняя телеведущая познакомилась с певцом на съемках телешоу. Анфиса Чехова подчеркнула, что Борис Моисеев был окружен женским вниманием. Экс-ведущая телепрограммы «Секс с Анфисой Чеховой» призналась, что впервые встретила исполнителя хита «Голубая луна» на заре своей телевизионной карьеры. По словам Анфисы, она организовала встречу поклонников с Моисеевым в 1997 году. Чехова выбирала счастливчика из писем своих телезрителей. Бывшая жена Гурама Баблишвили удивилась, когда увидела сколько девушек мечтают увидеться именно с Борисом Михайловичем. «У меня было два огромных мешка писем от женщин – «Иванушкам International» и Боре Моисееву. Это мало кто упоминает, но женщины страшно любили Борю. Там было: «Вот бы мне такого мужа! Он такой чуткий, он такой милый!». Женщины фанатели от Бориса», — заявила Чехова в эфире ток-шоу «Звезды сошлись».Борис Моисеев умер 27 сентября от последствий инсульта. Тело артиста обнаружили в его квартире. Близкий друг певца рассказал, что в последние месяцы состояние Моисеева ухудшилось. Борис Михайлович мучился от того, что не мог говорить. По словам Виктора Чайки, певец предчувствовал свою смерть. Брат музыканта винит в произошедшей трагедии арт-директора Сергея Гороха. Маркс Толкач считает, что тот вынудил Моисеева подписать договор о ренте и препятствовал его общению с близкими. Родственник покойного певца собирается бороться за наследство.