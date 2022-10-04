. Борис Моисеев притворялся тяжелобольным, заявила Кормухина
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Борис Моисеев притворялся тяжелобольным, заявила Кормухина

Борис Моисеев притворялся тяжелобольным, заявила Кормухина
Певец Борис Моисеев был еще тем фруктом, рассказала Ольга Кормухина.   Ольга Кормухина сожалеет о смерти Бориса Моисеева. В шоу «Ты не поверишь!» певица рассказала, как однажды артист разыграл ее.
«Однажды на концерте он со сцены назвал меня Тиной Тернер. А я ее терпеть не могла тогда. Прихожу к нему в гримерку, а там скорая, Боре делают уколы. А у него типа приступ язвы разыгрался. Оказалось, он меня так разыграл, чтобы я не ругалась. Был еще тот фрукт, в общем», - заявила Кормухина. Коллеги Моисеева считали, что только одним своим появлением он развеивал тоску и грусть.
# Шоу-бизнес Моисеев Боис
По материалам: z-aya

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