. Борис Моисеев притворялся тяжелобольным, заявила Кормухина

Певец Борис Моисеев был еще тем фруктом, рассказала Ольга Кормухина. Ольга Кормухина сожалеет о смерти Бориса Моисеева. В шоу «Ты не поверишь!» певица рассказала, как однажды артист разыграл ее.«Однажды на концерте он со сцены назвал меня Тиной Тернер. А я ее терпеть не могла тогда. Прихожу к нему в гримерку, а там скорая, Боре делают уколы. А у него типа приступ язвы разыгрался. Оказалось, он меня так разыграл, чтобы я не ругалась. Был еще тот фрукт, в общем», - заявила Кормухина. Коллеги Моисеева считали, что только одним своим появлением он развеивал тоску и грусть.