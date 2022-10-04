. Бывший участник КВН описал необычный случай в США

Вадим Карасев

Экс-участник КВН Мусагалиев рассказал, что случайно встретил в США земляка из Камызяка

Бывший участник КВН, телеведущий и комик Азамат Мусагалиев описал необычный случай, произошедший с ним и его командой «Сборная Камызякского края», когда они были в США. В подкасте Main Event Podcast он рассказал, что вместе с коллективом случайно встретил в Нью-Йорке земляка из их родного города Камызяка. Видео опубликовано на YouTube.

По словам телеведущего, во время прогулки по Таймс-сквер команда подошла к одному из уличных художников. «Я вот так вслух говорю: "Интересно, сколько это стоит вообще?" (...) И он поднимает вот так голову и на русском говорит: "Для земляков сделаю там типа по пять долларов". Я такой: "О, прикольно, ты из России?" Он говорит: "Я из Камызяка"», — описал Мусагалиев встречу.

Комик отметил, что они с мужчиной разговорились и выяснили, что у них есть общие знакомые. Художник также написал картины для коллектива. «Мы ему заплатили в два раза больше», — указал экс-кавээнщик.

Ранее Мусагалиев также рассказал, что однажды участники «Сборной Камызякского края» на гастролях съели целую коробку крабов и отравились. Юморист заявил, что из-за сильного недомогания они отменили ближайший концерт.