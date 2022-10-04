. Царев призвал ввести военное положение в новых регионах

В новых регионах России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — нужно ввести военное положение из-за активизации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и диверсантов. Такое мнение высказал руководитель парламента Союза народных республик Новороссии Олег Царев «Общественной службе новостей».

Ранее в интервью «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов допустил введение военного положения в приграничных территориях. В этом случае вся власть на территории, которую оно затрагивает, передается в руки военной администрации, вводится ряд ограничений, связанных с передвижениями граждан, охраной критических объектов инфраструктуры и другими аспектами.

«Очевидно, что это необычная ситуация для российского региона. Когда работают диверсанты, когда тебя обстреливают из ракетных систем, когда мины и ракеты попадают в атомную станцию. Это ненормальная ситуация. А раз ненормальная, нужно вводить некие чрезвычайные меры», — сказал Царев.

Ранее отряд специального назначения Росгвардии ликвидировал украинскую диверсионно-разведывательную группу в одном из населенных пунктов Херсонской области. С места боестолкновения росгвардейцы изъяли стрелковое оружие и ручные противотанковые гранатометы иностранного производства, поражающие элементы к самодельному взрывному устройству, боеприпасы и форму ВСУ.