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Церковь России 5 октября 2022 года чтит память святых Иона и Фоки

Церковь России 5 октября 2022 года чтит память святых Иона и Фоки

Согласно православному календарю, 5 октября церковь чтит память святых Иона и Фока, которые жили в VIII и XVI столетиях соответственно. Праведники оставили после себя значимый след в развитии православного мира и помогли многим язычникам принять христианство.

Чем христианской церкви запомнился пророк Иона

Иона — ветхозаветный пророк. Он жил в период VIII столетия. Проповедовал христианство и был верным слугой Всевышнего. О жизни Иона до настоящих времен сохранилось очень мало сведений. Но одна история, что с ним приключилась, навсегда останется в памяти верующих христиан. Благодаря ей, можно понять, что ждет людей, которые не слушают Господа и игнорируют Его послания.

Однажды Иону во сне явился Всевышний. Он велел пророку отправиться в Нивению, где его уже ждут с христианскими проповедями. Проснувшись, Иона решил поступить по другому, и вместо Нивении собрался ехать в Иоппию.


Он сел на корабль, но доплыть до места назначения не смог. Во время путешествия, началась сильная буря. Моряки решили понять, из-за кого же их достигло такое ненастье. Определить винного взялся жребий. Он же выпал на Иона. Тогда пророк признался, что пошел наперекор Богу, а потому и приключилась такая беда.

Раскаявшись, пророк велел выбросить его в море. Как только Иона покинул корабль, буря стихла. Но на этом несчастья Ионы не прекратились. Пророка проглотил кит, в чреве которого святой провел трое дней и ночей.

Все это время Иона усердно молился, что помогло ему выжить. Кита выбросило на сушу и пророк смог выбраться из чрева невредимым. После спасения Иона все-таки решил исполнить указ Всевышнего и отправился в Нивению.

Моряки 5 октября вспоминают о своем церковном покровителе Фоке


Святой Фока прославился как Вертоградарь. Такое прозвище он получил благодаря тому, что держал сады, что переводились как вертоград. Святой был щедрым человеком, поэтому всех гостей всегда угощал фруктами. Дал отведать их Фока и своим губителям.

Жил святой в Синопии в XVI столетии. Был верующим христианином. Став епископом, начал проповедовать религию и помог многим язычникам найти верный путь в жизни, поклонившись Всевышнему. Святого особо почитали моряки, ведь были ему благодарны за помощь. Фока часто помогал им подготовить корабли к плаванью, а своими молитвами руководил парусами. В честь Фока даже называли судна, а во врем обеда моряки обязательно поднимали за него тост.

Однажды к Фоку в сад залетел голубь, в клюве которого был венок из цветов. Птица положила его святому на голову и промолвила человеческим голосом: «Чаша твоя уже наполнена, наступило время испить из нее». Данное послание Фока принял, как весть о скорой смерти.

Спустя время, император Траян издал указ об уничтожении христиан. Пришли воины и за Фоком. Святой не стал упираться, а накрыл стол и пригласил солдат изведать угощений. Пока те пировали, Фока смастерил себе гроб и вырыл могилу. Утром он попросил воинов совершить задание и добровольно преклонил голову на отсечение.

Похоронили Фока в том же гробу и могиле, что он сам подготовил. Вскоре на этом месте начали происходить различные чудеса и было решено возвести там церковь.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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