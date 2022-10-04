Чем опасны мыши и как их прогнать с дачи: проверенные методы борьбы с вредителями
Мыши в домике являются распространенной проблемой многих дачников, особенно с приближением холодов. Появление таких жителей в доме считается серьезной проблемой, так как вредители могут нанести огромный вред.
Чем опасны мыши в дачном домике
Существует три вида мышей:
- домашние, которые остаются на зиму в погребах и подвалах жилых домов;
- полевки, съедающие корни растений в садах и на огородах;
- землеройки, похожие на кротов. Они едят насекомых, но часто перерывают почву, лишая растений полезных веществ.
Определить проникновение мышей в дом не всегда получается. Однако, если вы обнаружили незваных гостей, бороться с ними нужно начинать сразу, без промедления. Домашние мыши с приходом холодов начинают искать себе убежище. Они перемещаются в дома, где можно найти, чем полакомиться. В ход идут не только продукты питания, но и бумага, пластик и даже парафиновые свечи.
Самая большая проблема состоит в том, что мыши склонны к быстрому размножению и большому приплоду. За один год бывает около десяти выводков, в каждом из которых будет до 12 детенышей. Поэтому никак нельзя закрывать глаза на проблему.
Уничтожая продукты питания, мыши часто оставляют свою шерсть, кусочки кожи и экскременты. Поэтому есть большая вероятность того, что люди могут столкнуться с аллергией и расстройством желудка. Кроме того, мыши могут принести в дом блох, переносят бактерии и вирусы и даже стать причиной пожара, перегрызая проводку.
Как бороться с мышами
Самый действенным методом будет химический яд. Есть много отрав, которые отличаются по форме выпуска:
- Порошок. Пригодится для изготовления приманок, которые привлекут мышей к отравленным продуктам.
- Кремы и гели. Могут привлекать внимание не только мышей, но и иных грызунов. Такие химические средства обладают сильным ароматом, их можно применять долго, без утраты эффективности.
- Таблетки. Как правило, они ярко окрашены, имеют привлекательный вид для мышей. Они удобны, если отраву нужно разложить в труднодоступных углах.
- Спрей. Таким средством пользуются чаще всего гуманные люди. Препарат способен вызвать у грызунов тошноту и рвоту, отталкивая от понравившегося дома.
- Жидкая отрава. Добавляется в воду. При этом нужно ограничить доступ грызунов к другой жидкости. Также внимательно следите, чтобы отравленную воду не пили домашние питомцы.
Как вытравить мышей из дачного домика
Для тех кто не готов в своем жилище разбрасывать и распылять химию, есть народные методы борьбы с грызунами. Можно сделать приманки:Сахар + гипс + мука или шпатлевка; Сахарная пудра + мука + негашеная известь.
Скатайте шарики и подбросьте грызунам, которые с удовольствием все съедят. Рядом обязательно поставьте воду. Оказавшись в желудке и будучи разбавленными водой, шарики из сахара превратятся в смесь, а сахарная пудра затвердеет. В обоих случаях слизистая оболочка грызуна будет разрушена.
Можно сделать также приманку из корковой пробки от вина или шампанского. Нарежьте ее мелко и обжарьте в масле. Мышка съест угощение и получит несварение желудка с печальным концом.