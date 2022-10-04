. Чем опасны мыши и как их прогнать с дачи: проверенные методы борьбы с вредителями

Мыши в домике являются распространенной проблемой многих дачников, особенно с приближением холодов. Появление таких жителей в доме считается серьезной проблемой, так как вредители могут нанести огромный вред.

Чем опасны мыши в дачном домике

Существует три вида мышей:

домашние, которые остаются на зиму в погребах и подвалах жилых домов;

полевки, съедающие корни растений в садах и на огородах;

землеройки, похожие на кротов. Они едят насекомых, но часто перерывают почву, лишая растений полезных веществ.





Определить проникновение мышей в дом не всегда получается. Однако, если вы обнаружили незваных гостей, бороться с ними нужно начинать сразу, без промедления. Домашние мыши с приходом холодов начинают искать себе убежище. Они перемещаются в дома, где можно найти, чем полакомиться. В ход идут не только продукты питания, но и бумага, пластик и даже парафиновые свечи.

Самая большая проблема состоит в том, что мыши склонны к быстрому размножению и большому приплоду. За один год бывает около десяти выводков, в каждом из которых будет до 12 детенышей. Поэтому никак нельзя закрывать глаза на проблему.

Уничтожая продукты питания, мыши часто оставляют свою шерсть, кусочки кожи и экскременты. Поэтому есть большая вероятность того, что люди могут столкнуться с аллергией и расстройством желудка. Кроме того, мыши могут принести в дом блох, переносят бактерии и вирусы и даже стать причиной пожара, перегрызая проводку.

Как бороться с мышами





Самый действенным методом будет химический яд. Есть много отрав, которые отличаются по форме выпуска:

Порошок. Пригодится для изготовления приманок, которые привлекут мышей к отравленным продуктам.

Кремы и гели. Могут привлекать внимание не только мышей, но и иных грызунов. Такие химические средства обладают сильным ароматом, их можно применять долго, без утраты эффективности.

Таблетки. Как правило, они ярко окрашены, имеют привлекательный вид для мышей. Они удобны, если отраву нужно разложить в труднодоступных углах.

Спрей. Таким средством пользуются чаще всего гуманные люди. Препарат способен вызвать у грызунов тошноту и рвоту, отталкивая от понравившегося дома.

Жидкая отрава. Добавляется в воду. При этом нужно ограничить доступ грызунов к другой жидкости. Также внимательно следите, чтобы отравленную воду не пили домашние питомцы.

Как вытравить мышей из дачного домика

Для тех кто не готов в своем жилище разбрасывать и распылять химию, есть народные методы борьбы с грызунами. Можно сделать приманки:

Сахар + гипс + мука или шпатлевка; Сахарная пудра + мука + негашеная известь.





Скатайте шарики и подбросьте грызунам, которые с удовольствием все съедят. Рядом обязательно поставьте воду. Оказавшись в желудке и будучи разбавленными водой, шарики из сахара превратятся в смесь, а сахарная пудра затвердеет. В обоих случаях слизистая оболочка грызуна будет разрушена.

Можно сделать также приманку из корковой пробки от вина или шампанского. Нарежьте ее мелко и обжарьте в масле. Мышка съест угощение и получит несварение желудка с печальным концом.