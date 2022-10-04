. День 4 октября в истории

День Космических войск.

Памятный день Вооруженных сил РФ установ­лен указом Президента РФ от 31 мая 2006 года.

Дата была выбрана не случайно: в этот день 65 лет назад в СССР был запущен первый искусственный спутник Зем­ли — «Спутник‑1».

Первоначально праздник назывался День Военно-космических сил, и был установлен указом Президента РФ от 10 декабря 1995 года. В 2002 году название было изменено на День Космических войск России.

Первые воинские формирования космического назначения в СССР были образованы в 1955 году для подготовки и запуска первого искусственного спутника Земли. Они стали основой современных Космических войск России.

Сегодня этот род войск решает множество задач, в частности, контролирует космическое пространство, занимается запусками и управлением спутниковых систем военного и двойного назначения.

Начинается Всемирная неделя космоса.

Она проводится в соответствии с резолюцией Гене­ральной Ассамблеи ООН от 6 декабря 1999 года, и приурочена к запуску СССР в 1957 году пер­вого искусственного спутника Земли.

«Спутник‑1» был выведен на орбиту ракетой-носителем Р-7 с полигона «Тюра-Там» (ныне космо­дром «Байконур»). Он представлял собой шар диаметром 58 сантиметров, весом 83,6 килограмма и был оснащен четырьмя антеннами для передачи сигналов.

Над созданием искусственного спутника Земли во главе с основоположником практической космонавтики Сергеем Королёвым работали учёные Мстислав Келдыш, Михаил Тихонравов, Вячеслав Лаппо и другие.

Первый в истории человечества искусственный спутник просуществовал до 4 января 1958 года (92 суток), совершив 1440 оборотов вокруг Земли.

Всемирная неделя космоса продлится до 10 октября.

День гражданской обороны РФ.

В этот день в 1932 году Совет народных комиссаров СССР утвердил «Положение о противовоздушной обороне терри­тории СССР», в соответствии с которым создавалась местная противовоздушная оборона (МПВО). Она заложила основу отечественной системы гражданской обороны.

В годы Великой Отечественной войны бойцы МПВО обезвредили более 400 тысяч авиабомб и 3,5 миллиона артиллерийских боеприпасов.

15 июля 1961 года Постановлением Совета Министров СССР МПВО была преобразована в Гражданскую оборону СССР.

После распада Советского Союза был образован Российский корпус спасателей, на базе которого, спустя год, был сформирован Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям. В 1994 году он был преобразован в Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).

Только за последнее десятилетие российские спасатели более 40 тысяч раз привлекались для ликвидации последствий различных катастроф и аварий. Им удалось спасти жизни свыше 70 тысяч человек.

Всемирный день животных.

Учрежден в 1931 году на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, который проходил в итальянском городе Флоренция. Дата праздника приурочена ко дню памяти святого Франциска Ассизского — покровителя животных.

В этот день в разных странах мира проводят акции и мероприятия, которые направлены на защиту животных, в том числе домашних.

58 лет назад (1964) состоялось открытие монумента «Покорителям космоса» в Москве.

Памятник был открыт около метро «ВДНХ» в седьмую годовщину запуска первого искусственного спутника Земли — «Спутника-1».

Авторы проекта монумента скульптор Андрей Файдыш-Крандиевский, архитекторы Александр Колчин и Михаил Барщ. Памятник выполнен в виде взлетающей ввысь ракеты, за которой тянется длинный шлейф выхлопных газов. В его основании размещены горельефы, которые изображают людей, внесших большой вклад в освоение космоса

Высота монумента составляет 107 метров. Он второй по высоте среди российских памятников.

63 года назад (1959) была запущена советская автоматическая межпланетная станция «Луна-3».

Она представляла собой герметичный контейнер массой 278,5 килограмм, диаметром 1,2 метров и длиной 1,3 метров (без антенн). Внутри корпуса размещались теле- и фотоаппаратура, аккумуляторы системы и различные датчики.

Спустя три дня, 7 октября, станция передала на Землю первые фотографии темной, невидимой стороны Луны.

74 года назад (1948) был образован Государственный фонд кинофильмов РФ (Госфильмофонд).

Он был создан постановлением Совета Министров СССР на базе Всесоюзного фильмохранилища, которое было учреждено в 1937 году.

Сегодня коллекция Госфильмофонда насчитывает свыше 70 тысяч кинолент — от картин братьев Люмьер, снятых во Франции в 1895 году, до современных российских и зарубежных фильмов. Здесь также собраны около 450 тысяч единиц хранения, имеющие отношение к киноискусству: плакаты, фотографии, литературные сценарии, монтажные листы и многое другое.

В 1997 году Госфильмофонд России вошел в Книгу рекордов Гиннесса как один из трех крупнейших киноархивов мира.

101 год назад (1921) был учреждён Государственный банк РСФСР.

После Октябрьской революции 1917 года в стране была введена государственная монополия на банковское дело, все частные кредитные учреждения были национализированы и вошли в структуру Народного банка РСФСР. В 1919 году, в связи с натурализацией хозяйственной жизни и внедрением безденежных расчётов между государственными предприятиями и учреждениями, а также обесцениванием денег функции Народного банка РСФСР были сведены к минимуму. В январе 1920 года он был упразднен. Его активы и пассивы были переданы Центральному бюджетно-расчётному управлению Наркомата финансов.

С переходом к НЭПу образовались предпосылки, необходимые для развития банковского дела в стране. 4 октября 1921 года Владимир Ленин подписал декрет об учреждении Государственного банка РСФСР.

Согласно Положению о Госбанке РСФСР, он был создан «с целью способствовать кредитом и прочими банковыми операциями развитию промышленности, сельского хозяйства и товарооборота, а также с целью концентрации денежных оборотов и проведения других мер, направленных к установлению правильного денежного обращения». Банк имел право кредитовать промышленные и торговые предприятия, а также сельские хозяйства «при условии обеспеченности их и экономической целесообразности». Госбанк входил в состав Наркомата финансов и подчинялся непосредственно наркому.

В 1923 году Государственный банк РСФСР был преобразован в Государственный банк СССР. Спустя почти 70 лет он был упразднен, все его активы и пассивы, а также имущество на территории РСФСР были переданы Центральному банку Российской Федерации.

104 года назад (1918) был создан Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова.

В этот день Химический отдел Высшего совета народного хозяйства принял постановление о создании в Москве Центральной химической лаборатории.

В первые годы главной её задачей было удовлетворение насущных потребностей страны в химической продукции. В лаборатории решались самые разнообразные задачи: от разработки методов получения мыла из нефти до бальзамирования тела Владимира Ленина. Во время Великой Отечественной войны в институте создавались материалы и средства защиты от возможного химического нападения, электрохимические взрыватели для морских и сухопутных мин, способы защиты военной техники от коррозии, каталитические обогреватели, способы регенерации воздуха на подводных лодках.

Сегодня в Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова — один из старейших российских химических исследовательских центров. Он принимает участие в реализации важнейших инновационных проектов государственного значения в области создания новых материалов и технологий.

106 лет назад (1916) был основан город Мурманск.

Планы устройства порта за полярным кругом появились в 1870-х годах, но решающим толчком стала Первая мировая война. Прекратили свою работу все российские балтийские порты, Турция закрыла черноморские проливы. Все это крайне осложнили связь России с союзниками по Антанте, поскольку замерзающий зимой архангельский порт не справлялся с резко возросшими грузоперевозками. В 1915 году началось строительство железной дороги от Петрозаводска до незамерзающего Кольского залива. Транспортный путь был построен в рекордно короткие сроки — уже летом 1916 года императору Николаю II был представлен доклад об устройстве нового города.

4 октября 1916 года состоялась торжественная закладка бронзовой плиты в основание храма святителя Николая Чудотворца Мирликийского, которая символизировала основание нового города.

Он был назван в честь Николая II - Романов-на-Мурмане - и стал последним городом, основанным в Российской империи. В 1917 года он был переименован в Мурманск.

В 1985 году за оборону от немецких войск в годы Великой Отечественной войны ему было присвоено звание Города-героя.

В настоящее время Мурманск — один из крупнейших экономических, промышленных и культурных центров европейского Севера России.

192 года назад (1830) недалеко от Керчи был обнаружен курган Куль-Оба.

Это одно из самых важнейших археологических открытий первой половины XIX века было совершено случайно. Солдаты военного гарнизона добывали камень на кургане Куль-Оба («Пепловый холм» в переводе с татарского), и наткнулись на древнюю гробницу. В богатом скифском захоронении, относящемся к IV веку до н. э., было обнаружено огромное количество золотых и серебряных украшений.

Куль-оба стал первым скифским курганом, найденным в современную эпоху. В настоящее время часть находок хранится в Эрмитаже.

210 лет назад (1812) в Крыму был заложен Никитский ботанический сад.

Указ о создании ботанического сада в Крыму годом ранее подписал император Александр I. Документ был принят по ходатайству генерал-губернатора Новороссийского края герцога Армана де Ришелье. Недалеко от Ялты в деревне Никита (ныне поселок Ботаническое) у местного помещика Смирнова были куплены 375 десятин (чуть более 400 гектаров) земли.

4 октября 1812 года были сделаны первые посадки, которые положили начало знаменитому Никитскому ботаническому саду.

Сегодня «живая коллекция» сада насчитывает порядка 30 тысяч видов и сортов растений практически со всего мира. Здесь собраны богатейшие коллекции декоративных древесных и травянистых растений, уникальные собрания лекарственных и ароматических трав.

Сотрудники Никитского ботанического сада ввели в культуру более 400 видов новых растений, вывели и передали в народное хозяйство свыше 800 сортов культурных растений.

111 лет назад (1911) в лондонском метро был запущен первый эскалатор.

Первая «движущаяся лестница» был запатентована в 1859 году, однако она никем никогда не была востребована. В 1892 году патент на «наклонный подъемник» получил американец Джесс Рено.

4 октября 1911 года на станции «Эрлс-корт» Лондонского метрополитена появился первый эскалатор. Он представлял собой гладкие движущиеся дорожки без ступеней. Всем отважившимся прокатится на этом чуде техники наливали рюмку бренди.

Позднее эскалатор снабдили поручнями, а в 1921 году он приобрёл современный вид.

440 лет назад (1582) Папа римский Григорий XIII издал буллу о вводе на территории католических стран новой си­стемы летоисчисления — григорианского календаря.

Он заменил юлианский, который был установлен Юлием Цезарем в I веке до н. э. Первыми на новый календарь перешли Испания, Португалия, Речь Посполитая и Италия. После четверга 4 октя­бря 1582 года в этих странах наступила пятница 15 октября. Впоследствии к ним присоединились и другие государства.

В нашей стране григорианский календарь был введён декретом Совнаркома от 26 января 1918 года, согласно которому в 1918 году после 31 января наступило 14 февраля.