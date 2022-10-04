. Депутат Госдумы Певцов прокомментировал отсрочку от мобилизации для артистов

Вадим Карасев

Депутат Госдумы Певцов заявил, что немногие артисты могут получить отсрочку от мобилизации

Депутат Государственной Думы и российский актер Дмитрий Певцов прокомментировал отсрочку от мобилизации для артистов. Своим мнением политический деятель поделился в беседе с «Радиоточкой НСН».

Певцов отметил, что профессия артиста не предусматривает отсрочку, однако в редких случаях стоит учитывать талант деятелей культуры и не отправлять их на фронт.

«У меня есть пример — артист из "Современника", отец двух детей, получил повестку и пошел служить: у него была воинская специальность. С одной стороны, артисты не являются представителями штучной профессии, которые должны оставаться на своем месте, где без них никак. С другой стороны, вспомним фронтовые бригады», — сообщил депутат Госдумы.

Актер добавил, что в России есть публичные личности, которые принесут больше пользы, если не будут призваны: «Мое мнение: артистов — не всех — можно использовать с более производительным КПД, нежели давать им в руки автомат и сажать в окопы… Это не ко всем относится, таких артистов не так много. Но еще раз повторю: артисты — в ряду остальных профессий, представителей которых можно привлечь к мобилизации».

Ранее в Госдуме поддержали идею режиссера Никиты Михалкова об отсрочке для кинодеятелей.

