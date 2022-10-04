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Депутат Госдумы Певцов прокомментировал отсрочку от мобилизации для артистов

Депутат Госдумы Певцов прокомментировал отсрочку от мобилизации для артистовДепутат Госдумы Певцов заявил, что немногие артисты могут получить отсрочку от мобилизации

Депутат Государственной Думы и российский актер Дмитрий Певцов прокомментировал отсрочку от мобилизации для артистов. Своим мнением политический деятель поделился в беседе с «Радиоточкой НСН».

Певцов отметил, что профессия артиста не предусматривает отсрочку, однако в редких случаях стоит учитывать талант деятелей культуры и не отправлять их на фронт.

«У меня есть пример — артист из "Современника", отец двух детей, получил повестку и пошел служить: у него была воинская специальность. С одной стороны, артисты не являются представителями штучной профессии, которые должны оставаться на своем месте, где без них никак. С другой стороны, вспомним фронтовые бригады», — сообщил депутат Госдумы.

Актер добавил, что в России есть публичные личности, которые принесут больше пользы, если не будут призваны: «Мое мнение: артистов — не всех — можно использовать с более производительным КПД, нежели давать им в руки автомат и сажать в окопы… Это не ко всем относится, таких артистов не так много. Но еще раз повторю: артисты — в ряду остальных профессий, представителей которых можно привлечь к мобилизации».

Ранее в Госдуме поддержали идею режиссера Никиты Михалкова об отсрочке для кинодеятелей.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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