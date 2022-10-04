. Дева Кассель снялась для обложки швейцарского журнала

Вадим Карасев

Дева Кассель снова на обложке глянца, на этот раз модель стала героиней нового номера швейцарского журнала Bilan Luxe. 18-летняя дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя появилась на обложке издания в драгоценностях Cartier. Год назад Дева была объявлена самым молодым амбассадором этого ювелирного бренда.

В конце сентября девушка обзавелась своей первой сольной обложкой Vogue: она появилась в турецкой версии издания. Ранее Дева позировала для итальянского Vogue, но вместе с мамой. Кроме того, в сентябре Кассель прошла по подиуму во время показа Dolce & Gabbana в рамках Недели моды в Милане. Она, как и Беллуччи, давно является музой дизайнерского дуэта и регулярно участвует в его показах.









Маргарита Дорошевич