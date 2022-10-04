. Дева Кассель снялась для обложки швейцарского журнала
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дева Кассель снялась для обложки швейцарского журнала

Дева Кассель снялась для обложки швейцарского журнала

Дева Кассель снова на обложке глянца, на этот раз модель стала героиней нового номера швейцарского журнала Bilan Luxe. 18-летняя дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя появилась на обложке издания в драгоценностях Cartier. Год назад Дева была объявлена самым молодым амбассадором этого ювелирного бренда.

В конце сентября девушка обзавелась своей первой сольной обложкой Vogue: она появилась в турецкой версии издания. Ранее Дева позировала для итальянского Vogue, но вместе с мамой. Кроме того, в сентябре Кассель прошла по подиуму во время показа Dolce & Gabbana в рамках Недели моды в Милане. Она, как и Беллуччи, давно является музой дизайнерского дуэта и регулярно участвует в его показах.




Маргарита Дорошевич
# Шоу-бизнес Фотосессии
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Суд продлил арест обвиняемой в вымогательстве журналистке Баязитовой
Суд продлил арест обвиняемой в вымогательстве журналистке Баязитовой
В российском регионе проверят отправлявшие повестки умершим военкоматы
В российском регионе проверят отправлявшие повестки умершим военкоматы
12 минут нового геймплея шутера High on Life от создателя «Рика и Морти»
12 минут нового геймплея шутера High on Life от создателя «Рика и
"Русский стиль": прототипы игральных карт (12 фото)
"Русский стиль": прототипы игральных карт (12 фото)
Дева Кассель снялась для обложки швейцарского журнала
Дева Кассель снялась для обложки швейцарского журнала
Константин Легостаев: «Из-за суеты с исчезновением начал входить в депрессию. В море мне было спокойней»
Константин Легостаев: «Из-за суеты с исчезновением начал входить в
"Нет ли криминальной составляющей": следователи ищут в смерти Моисеева признаки убийства
"Нет ли криминальной составляющей": следователи ищут в
В российском городе мобилизовали электрика с хроническим гастритом и язвой
В российском городе мобилизовали электрика с хроническим гастритом и
Мода как поставщик мемов: 9 самых диких вещей с показов в Париже
Мода как поставщик мемов: 9 самых диких вещей с показов в Париже
Бывший участник КВН описал необычный случай в США
Бывший участник КВН описал необычный случай в США
Показали первый геймплейный трейлер ремейка Dead Space
Показали первый геймплейный трейлер ремейка Dead Space
Лобода прокомментировала обращение Пугачевой к критикам
Лобода прокомментировала обращение Пугачевой к критикам

Топ на сегодня

Модель OnlyFans увековечила свой зад на бетонной дорожке возле дома
Модель OnlyFans увековечила свой зад на бетонной дорожке возле дома
Филлеры чуть не лопнули на лице! Елена Беркова удушающим приемом победила Дану Борисову в бою
Филлеры чуть не лопнули на лице! Елена Беркова удушающим приемом
Северная Корея приветствовала вхождение новых регионов в состав России
Северная Корея приветствовала вхождение новых регионов в состав России
Кадыров захотел попасть в книгу рекордов Гиннесса
Кадыров захотел попасть в книгу рекордов Гиннесса
Выпущенная КНДР баллистическая ракета пролетела над Японией
Выпущенная КНДР баллистическая ракета пролетела над Японией

Еще по теме

Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель снялась для первой сольной обложки Vogue
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева снялась для обложки испанского модного журнала
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя поделилась новыми кадрами из фотосессии для глянца
Семейный подряд: Моника Беллуччи снялась для обложки Vogue с дочерью Девой