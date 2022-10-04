. Дмитрий Нагиев исчез с телевидения и нашелся в театре

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев пропал с телеэкранов. Дмитрий Нагиев исчез практически со всех телевизионных проектов, появившись лишь раз этой осенью в качестве ведущего КВН. Однако эта замена Александра Маслякова была временной. Естественно, поклонники артиста и ведущего обеспокоены: куда пропал их любимец, уж не поменял ли он место жительства?Оказалось, что Дмитрий Нагиев исчез с радаров не окончательно, уже сейчас всенародного любимца можно заметить на театральных афишах со спектаклем «Кыся». 23 ноября он выступит с постановкой в «Крокусе» в Москве, а 3 декабря в ДК Ленсовета в Санкт-Петербурге. Стоимость билетов — от 1500 рублей до 7000 рублей.