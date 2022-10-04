. Дмитрий Нагиев исчез с телевидения и нашелся в театре
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дмитрий Нагиев исчез с телевидения и нашелся в театре

Дмитрий Нагиев исчез с телевидения и нашелся в театре
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев пропал с телеэкранов. Дмитрий Нагиев исчез практически со всех телевизионных проектов, появившись лишь раз этой осенью в качестве ведущего КВН. Однако эта замена Александра Маслякова была временной. Естественно, поклонники артиста и ведущего обеспокоены: куда пропал их любимец, уж не поменял ли он место жительства?
Оказалось, что Дмитрий Нагиев исчез с радаров не окончательно, уже сейчас всенародного любимца можно заметить на театральных афишах со спектаклем «Кыся». 23 ноября он выступит с постановкой в «Крокусе» в Москве, а 3 декабря в ДК Ленсовета в Санкт-Петербурге. Стоимость билетов — от 1500 рублей до 7000 рублей.
# Шоу-бизнес Нагиев Дмитрий
По материалам: z-aya

Последние новости

4 главных секрета счастья для Скорпионов
4 главных секрета счастья для Скорпионов
Как выбрать капусту и когда ее солить в октябре 2022 года: благоприятные дни по лунному календарю
Как выбрать капусту и когда ее солить в октябре 2022 года:
Дмитрий Нагиев исчез с телевидения и нашелся в театре
Дмитрий Нагиев исчез с телевидения и нашелся в театре
Наталья Медведева призналась, почему не общается с коллегами по Comedy Woman
Наталья Медведева призналась, почему не общается с коллегами по
Дочка Анны Хилькевич полностью игнорирует маму
Дочка Анны Хилькевич полностью игнорирует маму
Алексей Ягудин жестко высказался о побеге Трусовой
Алексей Ягудин жестко высказался о побеге Трусовой
Россия обозначила коллеге из ЕС позицию по референдумам
Россия обозначила коллеге из ЕС позицию по референдумам
Как изменились актеры из всеми любимых культовых фильмов (17 фото)
Как изменились актеры из всеми любимых культовых фильмов (17 фото)
Экс-сенатор США допустил признание миром новых регионов России в будущем
Экс-сенатор США допустил признание миром новых регионов России в
По каким 3 верным признакам можно определить, что ваша стрижка вам не подходит
По каким 3 верным признакам можно определить, что ваша стрижка вам не
Опенченко и Козлов копируют свидания Бухынбалтэ и Барзикова
Опенченко и Козлов копируют свидания Бухынбалтэ и Барзикова
Сюрприз: завтра Chivalry 2 добавят в подписку Game Pass
Сюрприз: завтра Chivalry 2 добавят в подписку Game Pass

Топ на сегодня

Вирусы байкальских уток угрожают здоровью домашней птицы
Вирусы байкальских уток угрожают здоровью домашней птицы
В фиат и обратно. 3 способа обмена криптовалют на традиционные деньги
В фиат и обратно. 3 способа обмена криптовалют на традиционные деньги
Легенды кино в непривычном образе (16 фото)
Легенды кино в непривычном образе (16 фото)
Кровавое полнолуние охотника наступит в первой половине октября 2022 года
Кровавое полнолуние охотника наступит в первой половине октября 2022
Беременную Катю Гордон госпитализировали и поставили катетер. Звезда раскрыла, что произошло
Беременную Катю Гордон госпитализировали и поставили катетер. Звезда

Еще по теме

Дмитрий Нагиев пропал с телевидения
Дмитрий Нагиев рассказал о своем участии в КВН
Дмитрий Нагиев заявил о желании завершить карьеру и уйти в «декрет»
Актер Дмитрий Нагиев скрывает две семьи в Москве и Петербурге