. Дочка Анны Хилькевич полностью игнорирует маму
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Дочка Анны Хилькевич полностью игнорирует маму

Дочка Анны Хилькевич полностью игнорирует маму
Актриса Анна Хилькевич пожаловалась на проблемы с дочерью. Артистка уже довольно долгое время находится в Кейптауне, куда полетела в связи со съемками нового шоу «Влюбись, если сможешь»: вместе с Мариной Кравец она стала ведущей проекта. Первые съемочные дни начались еще 18 августа. Сегодня звезда «Универа» в своем блоге в социальных сетях пожаловалась, что вынужденная разлука с семьей дается ей все тяжелее. Помимо того, что Анна невыносимо скучает по своим близким вдали от России, так еще и добавилась дополнительная проблема. Четырехлетняя дочь Маша начала игнорировать маму из-за отъезда и практически объявила ей бойкот. Хилькевич поделилась эмоциями в соцсетях.
«Меня накрыло — все. Накрыла тоска по мужу, детям. Машенька моя девочка начала обижаться на меня. Она сначала разговаривала со мной по видеосвязи, а потом перестала. Просто стала меня игнорировать. Это, конечно, больно», — пожаловалась звезда «Универа». Она отметила, что терпеть до встречи с родными осталось недолго. Съемки проекта закончатся через шесть дней. Кстати, в Кейптауне Анна Хилькевич уже успела серьезно пострадать и чуть не оказалась в больнице. Она пообедала в дорогом ресторане, и увы, несмотря на то, что он известен своей прекрасной кухней, это не спасло актрису от серьезной беды. Сейчас она жалеет, что сразу не прислушалась к своим ощущениям, а просто доверилась имиджу ресторана. И в результате Анна отравилась.
# Шоу-бизнес Хилькевич Анна
По материалам: z-aya

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