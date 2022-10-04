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Доктора Мясникова покусала обезьяна

Доктора Мясникова покусала обезьянаОбезьяна покусала врача Мясникова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1»

Обезьяна напала на врача и телеведущего Александра Мясникова и укусила его в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Примата привели в студию передачи перед обсуждением генетики и заболеваний, склонность к которым передается по наследству. В какой-то момент животное принялось хватать Мясникова за одежду. Затем, когда доктор снова близко подошел к обезьяне, она бросилась в его сторону. Исходя из записи передачи, ей удалось дважды укусить ведущего.

«Больно кусаешься!» — охнул Мясников. Вместе с тем он заверил, что животное уже достигло преклонного возраста, поэтому у него тупые зубы. «У меня была такая обезьяна в детстве, кусачая тоже со страшной силой», — добавил доктор.

После инцидента он продолжил вести программу.

В ноябре 2021 года Мясников заехал в студию программы «О самом главном» на лошади. Врач признался, что «всю жизнь мечтал на белом коне куда-нибудь въехать».

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По материалам: lenta.ru

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