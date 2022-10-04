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Екатерина Андреева рассказала, зачем покинула Россию

Екатерина Андреева рассказала, зачем покинула Россию
Ведущая Екатерина Андреева ответила на выпады Ксении Собчак.   На днях Ксения Собчак поделилась кадрами из аэропорта, на которых видно, что ведущая Первого канала улетает из страны. Фото журналистка подписала колко. Екатерина Андреева прокомментировала происходящее. Собчак возмутилась, что мало кто отреагировал на известие о том, что Андреева спокойно уезжает из страны, в то время, как ее перемещения по миру интересуют многих. «А вот ведущая Первого канала Екатерина Андреева сегодня утром вылетела в Стамбул рейсом «Аэрофлота». Стамбул — красивый город, каждый человек имеет право на отдых. Но у меня вопрос», — заметила 40-летняя журналистка. Разумеется, в Сети подхватили распространение снимков, публика удивлялась, мол, неужели звезда решилась на эмиграцию? Через несколько часов ведущая заверила, что обязательно вернется. «Привезу в Москву энергию города пяти пророков», — подписала публикацию она.
Андреева тут же добавила, что не остановится в Стамбуле. «Какая красота у меня за окном! Где-то там в старинных улочках прячется «Айя-София», но мой путь лежит дальше, к границе Сирии, в легендарный город Урфа, город пяти пророков, где жил и Авраам. Это место силы, и я хочу подпитаться этой силой, чтобы передавать ее дальше по цепочке: любовь, сила, вера, надежда», — поделилась 56-летняя брюнетка. Собчак, похоже, надоело, как следят за ней пользователи Сети и пресса. Ведущая признается, что устала каждый раз объяснять, что уезжает в отпуск. И она, и ее муж Константин Богомолов твердят, что не намерены покидать страну, им необходим лишь отдых за границей. «Видимо слухи об отъезде в Израиль я должна комментировать регулярно. Примерно раз в два месяца. Еще раз: я в России, я со своей Родиной. И в горе, и в радости, как говорится. Сын тут ходит в школу, я тут хожу в редакцию, регулярно провожу летучки», — заявляла Ксения.
# Шоу-бизнес Андреева Екатерина
По материалам: z-aya

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