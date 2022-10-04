. Евгений Плющенко вытер ноги об Алексея Ягудина

Фигурист Евгений Плющенко заявил, что Ягудин не умеет кататься. Олимпийский чемпион Евгений Плющенко резко высказался в адрес своего коллеги и бывшего соперника Алексея Ягудина. Фигурист дал понять, что, хоть их конкуренция на льду осталась в прошлом, он до сих пор недолюбливает спортсмена и не считает его таланты выдающимися. Мнением о Ягудине муж Яны Рудковской поделился, комментируя свое возможное участие в турнире шоу-программ, который задумала провести Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР). Плющенко отметил, что не горит желанием выступать в таком формате, не прельщает его и возможность вновь потягаться с Алексеем. «Для чего? Он же кататься не умеет. Куда ему кататься? Пусть сидит комментирует», – сказал двукратный олимпийский чемпион.Фигурист добавил, что ему вполне хватает работы в собственных шоу. Кроме того, он занят обучением юных атлетов в своей академии, поэтому сотрудничать с ФФККР ему некогда. «У меня свои шоу, я давным-давно обеспеченный человек. У меня своя школа, в Москве свой дворец. Зачем мне это?», — отметил спортсмен в беседе со sports.ru. Напомним, противостояние Плющенко и Ягудина началось еще в 90-е годы, когда они тренировались на одном катке, потом Евгений уступил коллеге на зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, что стало для него ударом. Отыгрался фигурист лишь четыре года спустя в Турине, правда, Игры-2006 проходили уже без Ягудина. Казалось бы, с тех пор спортсменам уже нечего делить, однако до сих пор они то и дело устраивают перепалки в соцсетях.