. Европа резко сократила потребление газа
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Европа резко сократила потребление газа

Европа резко сократила потребление газаЕвропейские страны-члены ОЭСР с января по август 2022-го сократили потребление газа на 10%

Европейские страны-члены ОЭСР с января по август 2022-го сократили потребление газа на 10 процентов, в том числе на производствах — на 15 процентов, заявило Международное энергетическое агентство (МЭА) в квартальном отчете по рынку газа.  

Специалисты отметили, что если поставки газа из России по двум оставшимся трубопроводам через Украину и Турцию будут прекращены, грядущей зимой странам Европы придется дополнительно сократить потребление. На данный момент членам ЕС удалось достичь договоренности о добровольном сокращении потребления на 15 процентов по отношению к средним значениям за последние пять лет с 1 августа до 31 марта 2023 года.

По состоянию на конец сентября европейские хранилища были заполнены на 87 процентов. Чтобы запасы оставались на уровне 25 процентов, ЕС должен будет уменьшить спрос до конца отопительного сезона на 9 процентов, для обеспечения же уровня наполнения в 33 процента — на 13 процентов.

К тому моменту, как «Газпром» полностью остановил транзит газа по «Северному потоку» в начале сентября, поставки российского газа в ЕС упали на 45 процентов год к году, до 45 миллиардов кубометров. В третьем квартале (июль-сентябрь) экспорт России в ЕС составил менее 10 миллиардов кубометров (минус 70 процентов год к году).

Норвегия, напротив, нарастила поставки в Европу с января на 8 процентов, до 6 миллиардов кубометров, Азербайджан — на 50 процентов, до 2,5 миллиарда кубометров. Главным источником замещения выпадающих поставок для Европы стал импорт сжиженного природного газа (СПГ) — он взлетел на 65 процентов, до 110 миллиардов кубометров.

Вместе с тем «Газпром» сократил поставки в ЕС и по «Турецкому потоку» — после отзыва лицензии у оператора South Stream Transport B.V. Экспорт снизился на четверть. 29 сентября в ЕС через пункт «Странджа 2/ Малкочлар», который находится на границе Турции и Болгарии, поступило около 32 миллионов кубических метров газа. Это почти на 25 процентов меньше, чем в конце августа.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Северная Корея испытает баллистические ракеты для подлодок
Северная Корея испытает баллистические ракеты для подлодок
Европа резко сократила потребление газа
Европа резко сократила потребление газа
Доктор Мясников дал рекомендации при повышенном аппетите
Доктор Мясников дал рекомендации при повышенном аппетите
Слух: The Outer Worlds получит оптимизацию до Xbox Series X | S и новое издание
Слух: The Outer Worlds получит оптимизацию до Xbox Series X | S и
Видео, которое заряжено на позитив с утра
Видео, которое заряжено на позитив с утра
Шоу «Маска. Танцы»: показываем ведущего, членов жюри и все костюмы нового телехита – фото
Шоу «Маска. Танцы»: показываем ведущего, членов жюри и все костюмы
Эксклюзивный Xbox-файтинг Killer Instinct был взломан и теперь он «сломан»
Эксклюзивный Xbox-файтинг Killer Instinct был взломан и теперь он
В Госдуме назвали сроки оформления статуса новых субъектов
В Госдуме назвали сроки оформления статуса новых субъектов
Ворвавшуюся в эфир Первого канала экс-редактора Марину Овсянникову объявили в розыск
Ворвавшуюся в эфир Первого канала экс-редактора Марину Овсянникову
Чем опасны мыши и как их прогнать с дачи: проверенные методы борьбы с вредителями
Чем опасны мыши и как их прогнать с дачи: проверенные методы борьбы с
Северная Корея приветствовала вхождение новых регионов в состав России
Северная Корея приветствовала вхождение новых регионов в состав России
Выпущенная КНДР баллистическая ракета пролетела над Японией
Выпущенная КНДР баллистическая ракета пролетела над Японией

Топ на сегодня

Вирусы байкальских уток угрожают здоровью домашней птицы
Вирусы байкальских уток угрожают здоровью домашней птицы
В фиат и обратно. 3 способа обмена криптовалют на традиционные деньги
В фиат и обратно. 3 способа обмена криптовалют на традиционные деньги
Беременную Катю Гордон госпитализировали и поставили катетер. Звезда раскрыла, что произошло
Беременную Катю Гордон госпитализировали и поставили катетер. Звезда
"Стереть с лица земли Нью-Йорк": НАТО испугался пуска российского ядерного беспилотника "Посейдон"
"Стереть с лица земли Нью-Йорк": НАТО испугался пуска
Министры Германии поспорили из-за заявлений о «войне с Путиным»
Министры Германии поспорили из-за заявлений о «войне с Путиным»

Еще по теме

Европу предупредили о риске остаться без газа зимой
Европе предрекли беспрецедентный энергокризис
Оценены запасы газа в Европе
Названа страна-рекордсмен по сокращению потребления газа