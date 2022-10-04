. Филлеры чуть не лопнули на лице! Елена Беркова удушающим приемом победила Дану Борисову в бою

В Сети все большую популярность набирают бои, в которых участвуют публичные личности. Они хотят доказать, что могут не только светить лицом, но и драться.

На этот раз на ринге, которым выступила машина, схлестнулись Елена Беркова и Дана Борисова. С самого начала стало понятно, что преимущество на стороне экс-участницы «ДОМа-2», так как она — чемпионка округа по боевому самбо и победительница турниров по карате.

Брюнетка заверила ведущую, что не собирается выкладываться на полную силу. «Мы друг друга не травмируем, все будет хорошо, не переживай», — говорила она. Однако, как только начался первый раунд, Елена сбросила ремень, накинулась на Дану с удушающим приемом. Блондинке было трудно освободиться от захвата, ее спасло только ограничение по времени.

В следующем раунде Беркова придерживалась того же принципа и захватила шею соперницы. Дана пыталась найти опору и сбросить руки Елены, но решила сдаться, дав сигнал рефери.

Елена была вне себя от радости, когда ее объявили победительницей. «Я не ожидала проигрыша, я знала, что будет победа. Вопрос в том, насколько это будет интересно. Я получила достойное сопротивление. Дана очень смелая, она молодец, хорошо держалась, даже долго не сдавалась. Я переживала, чтобы не покалечить Дану, кому нужны травмы?» — убеждает Беркова.

Борисова же недовольна, что совершила серьезную ошибку, которая отдалила ее от выигрыша. «Во-первых, начнем с того, что я блондинка, и в первом раунде я не поняла, что надо расстегнуть ремень», — сетует она.