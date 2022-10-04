. Германия задумала перестать делиться энергией с соседями

Вадим Карасев

FT: Германия может сократить поставки энергоносителей в соседние страны

Предстоящей зимой Германия может принять решение перестать делиться энергоресурсами с соседями — это нужно, чтобы избежать перебоев с электроснабжением внутри самой ФРГ. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на технического директора крупнейшего из четырех операторов электросетей Германии Amprion Хендрика Нойманна.

По его словам, в складывающихся условиях есть вариант, что ФРГ придется думать об экономии и ограничить экспорт электроэнергии во Францию и другие страны. Нойманн предполагает, что поставки, скорее всего, будут сокращены на несколько часов. При этом даже такое сокращение рискует усугубить дефицит во Франции, которая до недавних пор оставалась одним из крупнейших покупателей немецкой электроэнергии.

Судя по недавнему отчету Международного энергетического агентства, европейские страны-члены ОЭСР с января по август 2022-го сократили потребление газа на 10 процентов, в том числе на производствах — на 15 процентов.

По оценкам аналитиков, если поставки газа из России по двум оставшимся трубопроводам через Украину и Турцию будут прекращены, грядущей зимой странам Европы придется дополнительно сократить потребление. Пока что членам ЕС удалось достичь договоренности о добровольном сокращении потребления на 15 процентов по отношению к средним значениям за последние пять лет с 1 августа до 31 марта 2023 года.