. Горина и Самонина решили выбиться в топчики через сбрасывание «лишнего» веса
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Горина и Самонина решили выбиться в топчики через сбрасывание «лишнего» веса

Горина и Самонина решили выбиться в топчики через сбрасывание «лишнего» веса

Горина и Самонина решили выбиться в топчики через сбрасывание «лишнего» веса
У Анны Самониной и Екатерины Гориной, как оказалось, есть общие цели. По мнению девушек, чтобы выбиться в топчики телешоу, им для начала нужно похудеть и они вплотную этим занялись. По мнению некоторых участников, не так уж и просто стать топчиком на Дом-2. Екатерина Горина и Анна Самонина решили, что для этого им необходимо сбросить «лишний» вес. Поэтому они решили вплотную за себя взяться.

Когда Артём Грант оставил Анну Самонину одну на проекте, она с горя наела семь килограмм. Теперь в микроблоге девушка пишет, что необходимо срочно приводить себя в порядок.

Екатерина Горина стремится к отметке в 50 килограмм, желая сделать так, чтобы Иван Синцов обратил на неё внимание. Кроме того, этот вес необходим девушке и для эфиров. О здоровье тут и речи нет.

Может быть Анна Самонина и Екатерина Горина организуют соревнование по сбрасыванию лишних калорий? Всё же, после ухода Карины Беловой такая важная тема не должна заглохнуть, эстафету решили перенять другие участницы. Смогут ли они таким необычным образом привлечь к себе ещё больше внесения и выбиться в итоге в топчики телешоу?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Стало известно о просьбе Турции отсрочить часть платежей за российский газ
Стало известно о просьбе Турции отсрочить часть платежей за
Лера Фрост: «Европа и США для меня закрылись, так как муж находится под всеми санкциями»
Лера Фрост: «Европа и США для меня закрылись, так как муж находится
Новое видео по Forge для Halo Infinite рассказывает об использовании звуков и освещения в работах
Новое видео по Forge для Halo Infinite рассказывает об использовании
Горина и Самонина решили выбиться в топчики через сбрасывание «лишнего» веса
Горина и Самонина решили выбиться в топчики через сбрасывание
В октябре в России можно будет показать QR-код вместо водительских прав
В октябре в России можно будет показать QR-код вместо водительских
В Крыму призвали Маска сделать выводы об итогах референдумов
В Крыму призвали Маска сделать выводы об итогах референдумов
Подборка забавных твитов о неловких ситуациях (17 фото)
Подборка забавных твитов о неловких ситуациях (17 фото)
Как привлечь финансовый поток в свою жизнь и почему нельзя передавать деньги из рук в руки
Как привлечь финансовый поток в свою жизнь и почему нельзя передавать
Байден заявил о новых санкциях против Ирана
Байден заявил о новых санкциях против Ирана
С какой целью в духовку кладут противень с солью
С какой целью в духовку кладут противень с солью
Россияне смогут пожаловаться на нарушения в рамках мобилизации
Россияне смогут пожаловаться на нарушения в рамках мобилизации
Беременная Ольга Орлова рассказала о расставании с мужем
Беременная Ольга Орлова рассказала о расставании с мужем

Топ на сегодня

Названы льготы для мобилизованных россиян
Названы льготы для мобилизованных россиян
"Моя жена заслуживает иметь это богатство": брат Моисеева будет бороться за его наследство с директором артиста
"Моя жена заслуживает иметь это богатство": брат Моисеева
На обновлённый Дом-2 приглашают пары
На обновлённый Дом-2 приглашают пары
В России резко выросли продажи успокоительных
В России резко выросли продажи успокоительных
Вирусы байкальских уток угрожают здоровью домашней птицы
Вирусы байкальских уток угрожают здоровью домашней птицы

Еще по теме

По мнению Кати Гориной — Анна Самонина — коварная соперница
Самонина уверена, что после Адеева у неё психотравма
По мнению Бородиной, Самонина «разводит» Адеева на деньги
Максим Колесников начал ухаживать за Екатериной Гориной