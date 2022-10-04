. Горина и Самонина решили выбиться в топчики через сбрасывание «лишнего» веса

Вадим Карасев

По мнению некоторых участников, не так уж и просто стать топчиком на Дом-2. Екатерина Горина и Анна Самонина решили, что для этого им необходимо сбросить «лишний» вес. Поэтому они решили вплотную за себя взяться.Когда Артём Грант оставил Анну Самонину одну на проекте, она с горя наела семь килограмм. Теперь в микроблоге девушка пишет, что необходимо срочно приводить себя в порядок.Екатерина Горина стремится к отметке в 50 килограмм, желая сделать так, чтобы Иван Синцов обратил на неё внимание. Кроме того, этот вес необходим девушке и для эфиров. О здоровье тут и речи нет.Может быть Анна Самонина и Екатерина Горина организуют соревнование по сбрасыванию лишних калорий? Всё же, после ухода Карины Беловой такая важная тема не должна заглохнуть, эстафету решили перенять другие участницы. Смогут ли они таким необычным образом привлечь к себе ещё больше внесения и выбиться в итоге в топчики телешоу?