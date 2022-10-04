. Группа из 11 стран выступила перед СПЧ ООН с осуждением русофобии
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Группа из 11 стран выступила перед СПЧ ООН с осуждением русофобии

Группа из 11 стран выступила перед СПЧ ООН с осуждением русофобииГруппа из 11 стран выступила перед СПЧ ООН с заявлением об осуждении русофобии

Группа из 11 стран выступила с совместным заявлением перед Советом по правам человека (СПЧ) ООН, в котором осудила русофобию в некоторых государствах. Об этом в Twitter сообщило постоянное представительство России при организации в Женеве.

Отмечается, что документ подписали такие страны, как Россия, Белоруссия, Боливия, Китай, Эфиопия, Иран, Северная Корея, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Венесуэла. Государства выразили обеспокоенность «беспрецедентными масштабами и глубиной дискриминации», которую в последнее время развязали власти ряда стран в отношении русских и русскоговорящих людей. Происходящее нарушает Всеобщую декларацию прав человека, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также обязательства стран по международным пактам о правах человека и другие международные договоры в области поощрения и защиты прав человека, подчеркивается в заявлении.

Подписавшие документ государства призвали немедленно прекратить «эту истерию» и преследование русских и русскоговорящих, а также вернуться к выполнению обязательств в области прав человека.

Ранее президент России Владимир Путин назвал расизмом русофобию Запада. Ее причиной российский лидер назвал то, что Москва «не дала себя обобрать в период колониализма» и заставила Европу торговать с собой равноправно.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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