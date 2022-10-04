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Ида Галич сцепилась с Сергеем Лазаревым в «Шоу Аватар»

Ида Галич сцепилась с Сергеем Лазаревым в «Шоу Аватар»
Ведущая Ида Галич высмеяла артиста. В минувшую субботу на НТВ вышел очередной выпуск «Шоу Аватар». Членам жюри — Тимуру Батрутдинову, Марку Тишману, Аиде Гарифуллиной, Иде Галич и Сергею Лазареву — удалось разгадать сразу двух участников программы: Кощея, за образом которого скрывался Доминик Джокер, и Мэри Поппинс, которой управляла Люся Чеботина. К слову, помимо разоблачения персонажей, звезды часто подшучивают друг над другом. Особенно в этом преуспели Лазарев и Галич. На съемках одного из выпусков Ида подарила артисту футболку с надписью «Душнила». Сергей в ответ на такой подарок пообещал отомстить блогерше. А через неделю преподнес Галич футболку с надписью «Я злюка и вредина». «Вы начали одевать друг друга. Это уже хорошо», — заметил остроумный ведущий шоу Вячеслав Макаров. Стоит отметить, что Сергей все же оценил подарок Иды. Он признался, что носит подаренную Галич футболку каждый день дома.
В новом выпуске Ида вновь уколола Сергея. Теледива возмутилась, что певец перебил ее, когда она высказывала свое мнение о выступившем персонаже. «Сергей Лазарев на перебивках у нас», — пошутил Тимур Батрутдинов. «Это самое дорогостоящее жюри в мире», — заметил Марк Тишман. Лазарев пообещал молчать, однако легче от этого не стало. «Но все равно, когда ты молчишь, кажется, что ты разговариваешь», — отметил ведущий шоу. «Да, неприятно, он так дышит громко — аж бесит», — добавила Ида. К слову, насмешкам подвергся и Марк Тишман. Певец отличился тем, что озвучивает короткие сатирические стишки собственного сочинения. За это получил майку с надписью «Великий поэт месье Занудье». Лазарев признался, что подпись авторства Галич, он же лишь заказывает футболки в печать.  
# Шоу-бизнес Галич Ида
По материалам: z-aya

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