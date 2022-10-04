. Ида Галич сцепилась с Сергеем Лазаревым в «Шоу Аватар»

Ведущая Ида Галич высмеяла артиста. В минувшую субботу на НТВ вышел очередной выпуск «Шоу Аватар». Членам жюри — Тимуру Батрутдинову, Марку Тишману, Аиде Гарифуллиной, Иде Галич и Сергею Лазареву — удалось разгадать сразу двух участников программы: Кощея, за образом которого скрывался Доминик Джокер, и Мэри Поппинс, которой управляла Люся Чеботина. К слову, помимо разоблачения персонажей, звезды часто подшучивают друг над другом. Особенно в этом преуспели Лазарев и Галич. На съемках одного из выпусков Ида подарила артисту футболку с надписью «Душнила». Сергей в ответ на такой подарок пообещал отомстить блогерше. А через неделю преподнес Галич футболку с надписью «Я злюка и вредина». «Вы начали одевать друг друга. Это уже хорошо», — заметил остроумный ведущий шоу Вячеслав Макаров. Стоит отметить, что Сергей все же оценил подарок Иды. Он признался, что носит подаренную Галич футболку каждый день дома.В новом выпуске Ида вновь уколола Сергея. Теледива возмутилась, что певец перебил ее, когда она высказывала свое мнение о выступившем персонаже. «Сергей Лазарев на перебивках у нас», — пошутил Тимур Батрутдинов. «Это самое дорогостоящее жюри в мире», — заметил Марк Тишман. Лазарев пообещал молчать, однако легче от этого не стало. «Но все равно, когда ты молчишь, кажется, что ты разговариваешь», — отметил ведущий шоу. «Да, неприятно, он так дышит громко — аж бесит», — добавила Ида. К слову, насмешкам подвергся и Марк Тишман. Певец отличился тем, что озвучивает короткие сатирические стишки собственного сочинения. За это получил майку с надписью «Великий поэт месье Занудье». Лазарев признался, что подпись авторства Галич, он же лишь заказывает футболки в печать.