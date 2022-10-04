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Идею внести Россию в список стран-спонсоров терроризма назвали опасной

Идею внести Россию в список стран-спонсоров терроризма назвали опаснойPolitico: идею внести Россию в список стран-спонсоров терроризма сочли опасной

Стремление США внести Россию в список стран-спонсоров терроризма из-за ситуации на Украине является «опасной идеей», считают Майкл Вахид Ханна и Делани Саймон, написавшие колонку для издания Politico.

В статье отмечается, что несмотря на то, что конгрессмены и сенаторы предложили законопроекты с намерением внести Россию в список спонсоров терроризма, президент США Джо Байден пока сопротивляется принятию такого решения. По словам авторов статьи, такие меры — это «неподходящий инструмент в неподходящий момент».

«Это затруднит реализацию усилий по мирному урегулированию в будущем, приведет к другим контрпродуктивным последствиям и при этом ничего не сделает для укрепления позиций Киева», — говорится в публикации.

Также аналитики подчеркнули, что США и России необходимо «сохранять пространство для переговоров» по ситуации на Украине, а внесение России в список террористических усложнит и замедлит весь процесс.

Ранее американские сенаторы от Демократической партии и от республиканцев предложили рассмотреть законопроект о включении России в перечень стран-спонсоров терроризма.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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