. Илон Маск предположил, чем закончится конфликт между Россией и Украиной

Вадим Карасев

Основатель Tesla и SpaceX и самый богатый человек в мире Илон Маск опубликовал в твиттере (заблокирован в России) несколько постов, в которых предположил, на каких условиях мог бы закончится конфликт между Россией и Украиной.

Так, он выделил четыре главных условия возможного перемирия. Он предложил провести повторные выборы в подконтрольных РФ регионах, но под наблюдением ООН. Если жители проголосуют против, Россия должна уйти. Крым при этом остается в России, как это было с 1783 года. Кроме того, должно быть гарантировано водоснабжение Крыма. Украина при этом остается в нейтральном статусе.

В ответах к посту Маск ответил, что, на его взгляд, это "самый вероятный" сценарий и предложил своим подписчикам проголосовать за или против такого варианта. Позже он опубликовал еще один опрос, в котором спросил, как его подписчики относятся к тому, что жители Крыма и Донбасса сами решат, в какой стране они хотят жить.

Россия проводит частичную мобилизацию. Они пойдут на полную мобилизацию, если Крым будет в опасности. Количество смертей с обеих сторон будет огромным. В России в три раза больше населения, чем в Украине, поэтому победа Украины в тотальной войне маловероятна. Если вы заботитесь о народе Украины, ищите мира,

— добавил он в ответах к посту.

После второго поста с голосованием Маск пожаловался на атаку ботов. Кроме того, акции Tesla упали почти на 9%.

Пост Маска прокомментировали ряд украинских и российских чиновников, а также на него отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он тоже опубликовал в твиттере опрос, в котором спросил у подписчиков, какой Маск им нравится больше — тот, который поддерживает Россию или тот, который поддерживает Украину.

Отреагировал на твит Маска и экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который ранее уже не раз вступал в перепалку с миллиардером. Маск сделал эти заявления накануне полета его корабля Crew Dragon к МКС, в экипаже которого летит космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина. Вот что русская женщина сделала с американцем, — написал он.

Заявление Илона Маска также обсуждают в соцсетях. Вот это мощное заявление от Маска: "Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)". Лестная и удобная мысль для нашей пропаганды, — написала Ксения Собчак в своем телеграм-канале "Кровавая барыня", добавив, что Россия сейчас "ни при каких обстоятельствах" не откажется от четырех новых регионов, а потому "мир по Маску сейчас невозможен".

Или Илон самый главный злодей планеты Земля, и у него есть свой хитрый план, или он наш засланый казачок. Версия, что он попал под чары русской космонавтки, также имеют место быть! Кроме того, после твита Маска акции Tesla упали на торгах в Нью-Йорке более чем на 8,4%. Сейчас он их все скупит по низкой цене и станет еще богаче! Молодец, парень! — написала в своем телеграм-канале "Голубь мира" Яна Рудковская.

21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию, после которой страну покинули многие россияне. 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы о вступлении в состав России.

Ксения Смирнова