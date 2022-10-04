. Интерес россиян к автомобилям Lada резко вырос

Вадим Карасев

АвтоВАЗ: в сентябре продажи Lada в России выросли на 20,1% в годовом выражении

В сентябре 2022 года продажи автомобилей Lada в России резко увеличились — в годовом выражении рост составил 20,1 процента. Об этом сообщает АвтоВАЗ в пресс-релизе на своем сайте.

По сравнению с августом текущего года спрос на автомобили российского производителя вырос на 14,1 процента. В общей сложности в сентябре в России было продано 20,6 тысячи машин данной марки.

В первый месяц осени АвтоВАЗ реализовал 13,4 тысячи легковых машин Lada Granta, что на 245,4 процента больше по сравнению с прошлым годом. Рекордную динамику также продемонстрировала марка Lada Niva Legend, в сентябре было продано 2,1 тысячи таких автомобилей, что на 315,8 процента больше, чем в аналогичный месяц 2021 года.

Интерес россиян к покупке автомобиля отечественного производства возник на фоне дефицита зарубежных марок. Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», ранее отметили, что даже в сегменте B выбор практически отсутствует. Новые иностранные автомобили на складах дилеров заканчиваются, выбор моделей и комплектаций сильно ограничен.

Раньше самыми популярными седанами и хетчбеками среди россиян были дешевые корейские Kia Rio и Hyundai Solaris, однако в последние годы их доля на рынке сравнялась с долей Lada, а сейчас только на одну отечественную модель Granta приходится 26,5 процента продаж. Сейчас АвтоВАЗ занимает 37 процентов российского рынка.