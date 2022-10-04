. Интерпол объявил в розыск подозреваемых в преступлении россиян и украинцев

Вадим Карасев

Интерпол разыскивает россиян и украинцев, подозреваемых в подделке документов

Интерпол объявил «красное предупреждение» нескольким россиянам и украинцам, которые подозреваются в схеме подделки документов для получения гражданства Уругвая. Об этом пишет уругвайское издание El Observador.

В прокуратуре Уругвая предположили, что гражданство страны могло заинтересовать злоумышленников для въезда в Европу (уругвайским гражданам не нужна виза для посещения ЕС на срок до трех месяцев) либо в целях отмывания денег через открытие счета в банках республики.

Также в прокураторе уточнили, сколько человек подозревается в преступлении. Следствие заявило, что список объявленных в розыск будет увеличиваться по мере появления дополнительной информации.

Ранее соцслужбы Испании обвинили в подделке документов отобранных у россиянки детей.