. Яна Рудковская заявила, что Этери Тутберидзе делает одноразовых звезд спорта
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Яна Рудковская заявила, что Этери Тутберидзе делает одноразовых звезд спорта

Яна Рудковская заявила, что Этери Тутберидзе делает одноразовых звезд спорта
Продюсер Яна Рудковская высказалась о побеге фигуристок от именитого тренера, воспитавшего не одну олимпийскую чемпионку. Светская львица на фоне ухода Александры Трусовой от Этери Тутберидзе вновь решила напомнить всем, что тренер работает, по ее мнению, нацелено на создание одноразовых чемпионов. Рудковская напомнила, что никто из воспитанников Тутберидзе не вернулся на Олимпийский лед. Быстро зашли звезды Юлии Липницкой и Алины Загитовой. «Они горели в спорте очень ярко, но очень недолго. И ни одна из них не получила второго шанса. Не просто не взошла на свой второй олимпийский подиум, в принципе до него не доехала. Максимум сезон и все, откатали, сидим дома. Есть искры и есть долгожители», — высказалась Яна Рудковская в телеграм-канале.
Яна Рудковская привела в пример имена прославленных спортсменов Ирины Родниной, Евгения Плющенко, Ирины Слуцкой, заметив, что великими их сделало именно долгожительство в спорте. «И это не только талант, хотя каждый из них гений в фигурном катании. Это подход», — написала Яна Рудковская. Она пожелала Саше Трусовой побед и достижения целей. Напомним, серебряный призер Олимпиады в Пекине, восемнадцатилетняя Александра Трусова на днях ушла от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.
# Шоу-бизнес Рудковская Яна
По материалам: z-aya

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