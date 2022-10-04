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Экс-сенатор США допустил признание миром новых регионов России в будущем

Экс-сенатор США допустил признание миром новых регионов России в будущемЭкс-сенатор США допустил, что вхождение в состав России новых регионов признают в будущем

Бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк допустил, что в будущем мир признает вхождение в состав России новых регионов. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По мнению Блэка, большинство стран мира не признают новые регионы сразу. «Но в конечном счете это произойдет», — добавил он, отметив, что вхождение новых регионов в состав России «в политическом плане продвинет российские интересы».

Экс-сенатор отметил, что в подобных ситуациях «лишь небольшое число ближайших союзников признают присоединение», и такие процессы всегда проходят постепенно. Он также усомнился в том, что Украина «сможет забрать эти территории назад».

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав страны четырех новых регионов. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля, в котором в 2014 году состоялось подписание аналогичного соглашения с Крымом.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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