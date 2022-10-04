. Эксклюзивный Xbox-файтинг Killer Instinct был взломан и теперь он «сломан»
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Эксклюзивный Xbox-файтинг Killer Instinct был взломан и теперь он «сломан»

Эксклюзивный Xbox-файтинг Killer Instinct был взломан и теперь он «сломан»


Файтинг Killer Instinct, который был выпущен студией Iron Galaxy в 2013 году, столкнулся с необычными проблемами. Как пишут игроки в социальных сетях, он буквально был взломан в последние несколько дней, а теперь в нем не работают и некоторые функции.

В соцсетях и на Reddit под тегом #SaveKI обсуждается неожиданно возникшая проблема с файтингом. Игра работала в нормальном режиме до недавнего времени, когда некий хакер сперва взломал списки лидеров в рейтинговой игре, а после вовсе «сломал» рейтинговый режим. Сейчас рейтинговая многопользовательская игра Killer Instinct не работает, и игроки обращаются к Microsoft, Xbox или Iron Galaxy, чтобы кто-то из них исправил проблему.


Как отмечают поклонники Killer Instinct, с 2018 года игра не обновлялась, поэтому они сомневаются, что кто-то из разработчиков возьмется за исправление возникшей в ней проблемы. Официальной реакции на происходящее с Killer Instinct пока нет.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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